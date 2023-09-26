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ضربة قوية لريال مدريد قبل لقاء لاس بالماس

9/26/2023 10:17:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعرض ريال مدريد لضربة قوية قبل 24 ساعة من مواجهة لاس بالماس، غدا الأربعاء، في الجولة السابعة من عمر الدوري الإسباني.
وقال الميرنجي في بيان "بعد الفحوصات التي أجراها لاعبنا أردا جولر من قبل الخدمات الطبية في النادي، تم تشخيص إصابته في عضلة الفخذ الأمامية اليسرى".
وتابع بيان ريال مدريد "موعد عودة أردا جولر، يعتمد على وتيرة تعافيه من الإصابة".
وكان جولر قد خضع لجراحة بالمنظار في ركبته اليمنى عقب الإصابة التي تعرض لها مطلع الموسم الحالي، ولم يعد إلى المباريات حتى الآن، لكنه شارك اليوم في التدريبات الجماعية.
وتعاقد نادي ريال مدريد مع أردا جولر (18 عامًا) في الصيف الماضي، قادمًا من فنربخشة التركي لمدة 6 مواسم.
يذكر أن الفريق الملكي وبرشلونة تنافسا على صفقة جولر هذا الصيف، قبل أن يختار اللاعب التركي، التوقيع مع ريال مدريد.

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