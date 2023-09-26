توتال إنرجيز الأردن تسلم سيارة مازدا 3 للفائز الأول في حملتها على الجهتين ربحان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سلّمت شركة توتال إنرجيز الأردن أول سيارة نوع Mazda 3 موديل 2024 مجمركة ومرخصة ومؤمنة ضمن حملتها "على الجهتين ربحان" للفائز الأول السيد محمد السمهوري.وتسلم الفائز الأول السيد محمد السمهوري مفتاح سيارته المازدا 3، في حفل نظمته الشركة وحضره مندوبي قسم الترويج في وزارة الصناعة والتجارة.كما تم السحب على جوائز أخرى مثل وقود مجاني لمدة عام وكانت من نصيب السيد رامي الحوامدة، وجاهز أيفون 14 من نصيب السيد ابراهيم الربعي ، وبلايستيشن 5 لمعمر قزاز، و تلفزيون 75 بوصة من نصيب انور الثلجي وتلفزيون 50 بوصة من نصيب الاء العاصي.يذكر بأن حملة على الجهتين ربحان مستمرة لغاية 30/9/2023 في جميع محطات توتال إنرجيز المنتشرة في جميع انحاء المملكة



وسيحصل عملاء توتال إينرجيز الأردن فور تعبئة مركباتهم بـ15 ديناراً أو أكثر من الوقود على بطاقة "أكشط واربح" لفرصة ربح أكثر من 150 ألف جائزة فورية وفرص الدخول على السحب على المجموعة الثانية من الجوائز الكبرى والتي تشمل سيارة مازدا 3، وقطع ذهبية، وأيفون 14، وبلايستيشن 5 من خلال تعبئة الاسم ورقم هاتف العميل، ويمكن تسلم الجوائز من المحطة نفسها، أو من مكاتب الشركة الرئيسية في شارع وادي صقرة، قبل نهاية تشرين الأول المقبل.













