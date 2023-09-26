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مدافع الحسين إربد يحترف في الهند

9/26/2023 10:17:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الحسين إربد، اليوم الثلاثاء، احتراف مدافعه حجازي ماهر، في نادي است بنغال الهندي لكرة القدم.
جاء قرار الموافقة على احتراف ماهر، في الدوري الهندي مفاجئا لجماهير الحسين إربد، لا سيما أنه قدم مستويات فنية مميزة مع الفريق بالموسم الماضي.
كان حجازي، 26 عاما، بدأ مسيرته الكروية مع شباب الأردن قبل أن يستقطبه الحسين إربد.
وسبق أن تم استدعاء حجازي ماهر لصفوف منتخب الأردن؛ حيث يعتبر من المدافعين المميزين، وسبق له الاحتراف مع زاخو العراقي.
ويتصدر الحسين إربد ترتيب دوري المحترفين ب12 نقطة، ويطمح للظفر بلقب المسابقة لأول مرة بتاريخه، فيما يفتتح مساء الثلاثاء مشواره في بطولة كأس الأردن حيث سيواجه عمان FC على استاد الحسن باربد ضمن دور ال32.

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