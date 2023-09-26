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ليفركوزن يربط لاعبه بعقد جديد

9/26/2023 10:17:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، تجديد عقد إزيكيل بالاسيوس، المتوج مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم 2022، لمدة 3 أعوام تنتهي في 2028.
وكان بالاسيوس قد انضم إلى ليفركوزن عام 2020 قادما من ريفر بليت، وأصبح لاعبا أساسيا بالفريق، وكان من المفترض أن ينتهي عقده في 2025.
وقال سيمون رولفس المدير الإداري للرياضة بنادي ليفركوزن "بالاسيوس أثبت نفسه كلاعب مهم".
وتابع "بالاسيوس كان عنصرا أساسيا في المنتخب الأرجنتيني في مونديال قطر، لقد أكد جودته كلاعب على المستويين الفردي والجماعي".
من جانبه، أوضح بالاسيوس "النادي أوفى بكل ما وعد به منذ تعاقده معي، أشعر حقا بأنني في بيتي، وتمكنت من مواصلة التطور كلاعب".
ونوه "السمعة الهائلة التي يحظى بها باير ليفركوزن في بلادي، ضمنت لي التواجد دائما في حسابات المنتخب الأرجنتيني".

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