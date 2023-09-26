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المكالمات عبر إكس لن تتاح إلا للحسابات المدفوعة

9/26/2023 10:17:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت التسريبات من النسخ التجريبية لتطبيق إكس، أن خدمة المكالمات الصوتية والفيديو باتت قاب قوسين أو أدنى، ولكنها لن تكون متاحة لجميع المستخدمين.
وقالت الرئيس التنفيذي لإكس، ليندا ياكارينو، في الشهر الماضي إن مكالمات الفيديو ستصبح متاحة على التطبيق في جزء من تحوله إلى "تطبيق شامل".
وفي الساعات الماضية، كُشفت عن البرمجية الجديدة في التطبيق التي ستتيح إجراء مكالمات بالصوت والصورة.


ومع ذلك، يبدو أن هذه الميزة لن تتاح لغير أعضاء إكس بريميوم، أي خدمة الاشتراك المدفوع من إكس.


وحسب مكتشف هذه البرمجيات، كريس ميسينا، فإن البرمجية تشير إلى أن الميزة الجديدة ستسمح لمستخدمي إكس باختيار استقبال مكالمات صوتية وفيديو من مستخدمين لهم علامة توثيق، من الذين يتابعونهم، أو من دليل عناوينهم، اعتماداً على اختيارهم.

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