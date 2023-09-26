باتروشيف: لا نرى اليوم أي آفاق لتسوية الأزمة الأوكرانية

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- صرح أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، بأن آفاق تسوية الأزمة الأوكرانية ليست واضحة حتى الآن.
وأشار باتروشيف خلال المشاورات الروسية المصرية المنعقدة اليوم الثلاثاء في القاهرة، إلى أن روسيا تؤيد موقف مصر والدول الإفريقية الأخرى فيما يخص الوساطة في تسوية الأزمة الأوكرانية.
وأضاف في الوقت ذاته أنه "لا يرى اليوم أي آفاق لمثل هذه التسوية".
ونقلت صحيفة روسية عن باتروشيف قوله: "لن يسمح لأوكرانيا بالتوصل إلى اتفاق سلام وسيستمر استخدامها كسلاح ضد روسيا".
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