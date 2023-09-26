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باتروشيف: لا نرى اليوم أي آفاق لتسوية الأزمة الأوكرانية

9/26/2023 10:17:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرح أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، بأن آفاق تسوية الأزمة الأوكرانية ليست واضحة حتى الآن.

وأشار باتروشيف خلال المشاورات الروسية المصرية المنعقدة اليوم الثلاثاء في القاهرة، إلى أن روسيا تؤيد موقف مصر والدول الإفريقية الأخرى فيما يخص الوساطة في تسوية الأزمة الأوكرانية.
وأضاف في الوقت ذاته أنه "لا يرى اليوم أي آفاق لمثل هذه التسوية".
ونقلت صحيفة روسية عن باتروشيف قوله: "لن يسمح لأوكرانيا بالتوصل إلى اتفاق سلام وسيستمر استخدامها كسلاح ضد روسيا".

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