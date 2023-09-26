الساعات الذكية للأطفال هل هي مفيدة فعلاً؟

MENAFN - Al Wakeel News)أوضحت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية أن لا صفات مشتركة كثيرة بين الساعات الذكية للأطفال، و ساعات البالغين حتى إذا كانت من نفس الموديل.وأضافت بعد اختبار 8 موديلات لساعات ذكية متوفرة في الأسواق حاليا، أن الوظيفة الرئيسية للساعات الذكية للأطفال تتمثل في إتاحة الفرصة لأوليائهم لتتبع مواقع أبنائهم واستقبال مكالمات الطوارئ منهم، ومع ذلك فإن وظيفة التتبع تعمل بشكل أقل دقة مما يريده الكثير من أولياء الأمور.



وتعمل وظيفة التتبع من حيث المبدأ في الهواء الطلق بصورة أفضل، عندما تستقبل الساعات الذكية إشارات قوية من أنظمة تحديد المواقع GPS، وقد تظهر مشاكل في الشوارع والأزقة الضيقة، وفي المباني الكبيرة يمكن الاستعانة بشبكات الواي فاي لتحديد مواقع الأطفال.



ومع ذلك نصح الخبراء الألمان بتجنب الاعتماد عليها كثيراً، لأن التطبيق لدى الأولياء المرتبط بالساعة الذكية للأطفال يعرض آخر موقع معروف للطفل، بمجرد العجز عن تحديد الموقع أو تعذر استقبال الساعة الذكية أي بيانات جوالة.

ولم تعمل وظيفة مكالمات الطوارئ SOS في جميع الساعات، التي خضعت للاختبار بشكل سليم تماماً، فرغم أنها تجري المكالمات الهاتفية بشكل موثوق بالأرقام الهاتفية المخزنة فيها، لا يمكن معرفة إذا كان الشخص المعني يرد على المكالمة الهاتفية أو أن المكالمة تصل إلى صندوق البريد المعني، وبالتالي فإن المكالمات الهاتفية من الأطفال قد لا تجدي نفعاً في حالات الطوارئ.



ورغم أن الساعات الذكية ترسل في حالة الطوارئ رسالة Push إلى تطبيق الآباء، إلا أنه قد لا تلاحظ، ولذلك نصح الخبراء الألمان بإيقاف صندوق البريد الوارد على الأقل للرقم الأول، حتى لا تنقطع المكالمات في الطوارئ.



وتصدرت الساعة الذكية Xplora X6 Play 1 نتائج اختبار الهيئة الألمانية، وتبعتها الموديلات TCL Movetime Family Watch MT42X وAnio 5، والتي تتيح إمكانية تعطيل وظيفة التتبع.

يسعد الأطفال بالوظائف الأخرى في ساعاتهم الذكية مثل عداد الخطوات، وبرنامج المكافآت، والألعاب الصغيرة، وتقرير الطقس، وإرسال صورة سيلفي للأم أو رسالة صوتية للأب، كما يسعد المدرسون أيضاً بوضع المدرسة، والذي يتيح إمكانية تعطيل هذه الوظائف خلال فترة الحصة الدراسية.

ونصح خبراء التربية باستعمال الساعات الذكية للأطفال بحرص لأنها قد تعيق النمو مثل الاستقلالية، والثقة في النفس، وتقييم المخاطر، ولكن على الجانب الآخر تتيح الساعات الذكية للأطفال ميزة توفير الأمان بتتبع الأطفال عند التعرض لحادث، ولذلك يجب التحدث مع الأطفال بصراحة عن أهمية استعمالها، ومتى يجب استعمالها، ومتى لا يجب.



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