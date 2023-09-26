سامسونج تعقد جلسات استشارية على هامش مؤتمر IFA Berlin 2023

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدت شركة سامسونج للإلكترونيّات جلسات استشارية على هامش مؤتمر IFA Berlin 2023 الذي أقيم في العاصمة الألمانية برلين .وفي جلسة شارك فيها عدد من الاعلاميين تم استعراض قدرات سامسونج بتوفير أجهزة التلفاز بالتكنولوجيا التي تحسن تجربة الزبائن، من قدرات المعالجة ونوعية تكنولوجيا العرض، وتم عرض أحدث التكنولوجيا المتعلقة بتوفير أفضل صورة للزبائن من شاشات التلفاز .



كما تم الاشارة الى الاضافة المتعلقة باجهزة العرض مثل the freestyle gen 2 والتي من خلالها يمكن دمج جهازين سويا لإنتاج شاشة عرض عملاقة ،والحديث عن تجهيزه بجهاز العرض الجديد الآن بـ Samsung Gaming Hub ، والذي يسمح للمستخدمين بلعب أفضل الألعاب من Xbox والشركاء الآخرين دون الحاجة إلى وحدة تحكم.وهو يدعم أكثر من 3000 لعبة من شركاء البث مثل Xbox و NVIDIA GeForce NOW ، مما يسهل على المستخدمين الاستمتاع بألقابهم المفضلة. مع الخدمات المتكاملة مثل Spotify و YouTube و Twitch ، يمكن للمستخدمين القيام بمهام متعددة أثناء اللعب.

بالاضافة الى ذلك جاء خلال الجلسة استعراض الية تصنيع وحدات التلفاز ومدى الاهتمام بمعايير الجودة بتصنيع الوحدات.



وفي جلسة اخرى تم الحديث أكثر حول منصة SmartThings التي أطلقتها سامسونج والتي ستقوم بمهام تسهيل حياة الناس عبر ربطها بالاجهزة الأخرى الموزعة بالمنازل .

كما تم الحديث عن الرؤية المستقبلية للمنصة وكيفية تحقيق السبل لتسهيل حياة الناس .

ومن تلك الرؤية أهمية عقد الشراكات مع الشركات في هذا المجال ومنها الشركات التي تعنى بتوفير الأجهزة داخل المنزل التي يكون ربطها سهل بمنصة واحدة مشتركة وهي منصة SmartThings وعن توسيع رقعة عدد الأجهزة التي يمكنها الاقتران بالمنصة وتوحيد التحكم فيها كما ونوعا.



وتسليط الضوء على رؤية الشركة لإنترنت الأشياء SmartThings وكيفية تمكين المستهلكين في أوروبا من تحقيق أولوياتهم الشخصية، بدءاً من توفير الطاقة وزيادة الأمان والوصول إلى الترفيه وجعل حياتهم اليومية أكثر كفاءة

ويتيح نظام SmartThings لأكثر من 285 مليون مستخدم مزامنة وتخصيص منازلهم وفقًا لاحتياجاتهم الشخصية، والتحكم بسهولة في العديد من الأجهزة المنزليّة والإلكترونية عبر تطبيق واحد، وتأتي مشاركة سامسونج في معرض IFA 2023 في وقت تقوم فيه الشركة باستعراض أبحاث جديدة حول احتياجات المستهلكين في التكنولوجيا المنزلية، وذلك بعد إجراء البحث في جميع أنحاء أوروبا .



ويتيح تطبيق SmartThings للمستخدمين التحكم في منازلهم من أي مكان، مما يمكنهم من الاستمتاع بالترفيه والحفاظ على سلامتهم، وتظل منازلنا في أوروبا ذات أهمية كبيرة حيث تلعب أدواراً متعددة في حياتنا اليومية، من العمل إلى أماكن الاسترخاء والترفيه.

ويوافق سبعة من كل عشرة مستهلكين (71%) على أن التكنولوجيا لها تأثير إيجابي على حياتهم، بما في ذلك التواصل مع الأصدقاء والعائلة، وأداء المهام المنزلية وممارسة الهوايات .



يشار ان شركة سامسونج للإلكترونيّات عرضت أحدث ابتكاراتها للمنزل المتصل بمؤتمرها الصحفي IFA 2023 الذي أقيم في العاصمة الألمانية برلين، وسلطت الشركة الضوء على رؤيتها لـ SmartThings والمتمثلة بتمكين المستهلكين في مختلف أنحاء أوروبا من منح الأولوية للموضوعات التي يهتمون بها، بدءاً من توفير الطاقة وزيادة الأمان والوصول إلى الترفيه وجعل حياتهم اليومية أكثر كفاءة. ويسمح نظام SmartThings باستمرار لمستخدميه البالغ عددهم 285 مليوناً بمواءمة منازلهم وتخصيصها لتناسب احتياجاتهم، والاتصال والتحكم بسهولة في العديد من الأجهزة المنزليّة والإلكترونية عبر تطبيق واحد .ويأتي حضور سامسونج في معرض IFA 2023 في الوقت الذي تشارك فيه الشركة أبحاثاً جديدة تتعلق بالمستهلكين، والتي تم إجراؤها في جميع أنحاء أوروبا لفهم الاحتياجات المتطورة للتكنولوجيا في المنزل .