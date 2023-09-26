MENAFN - Amman Net)الأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة رائد الشبول يؤكد أن مطاعيم برنامج التطعيم الوطني آمنة وليست جديدة وتُفحص في مؤسسة الغذاء والدواءمدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، يرجح إعلان نتائج القبول الموحد الأسبوع المقبل "على أبعد تقدير".إصابة 5 أشخاص بجروح متوسطة بحادث تصادم 3 مركبات على طريق إربد عمان مساء أمسانخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي 20 قرشا ليصل سعر الغرام من عيار 21 إلى 39 دينارا لغايات الشراء.مستوطنون، يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.الولايات المتحدة تقول إنها رفضت طلبا لوزير الخارجية الإيراني لزيارة واشنطن الأسبوع الماضي، وتشير إلى هواجس متّصلة بسجل إيران.تكون الأجواء خريفية معتدلة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. شواغر بعد التعديل على حكومة الخصاونة 09/26/2023 - 15:49 عمان ن

أدّى التعديل الوزاري على حكومة بشر الخصاونة الذي صدرت فيه إرادة ملكية، الثلاثاء، إلى وجود شواغر في عدة مناصب.

وبذلك أصبح منصب رئيسة مجلس إدارة شركة تطوير وادي عربة شاغرا بعد تعيين ناديا الروابدة وزيرة للعمل.

وأصبح منصب المدير العام لمركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي شاغرا بعد تعيين مهند المبيضين وزيرا للاتصال الحكومي.

كما شغر منصب الأمين العام لوزارة النقل بعد تعيين وسام التهتموني وزيرة للنقل.

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