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شواغر بعد التعديل على حكومة الخصاونة

9/26/2023 10:17:28 AM
(MENAFN- Amman Net)
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    أدّى التعديل الوزاري على حكومة بشر الخصاونة الذي صدرت فيه إرادة ملكية، الثلاثاء، إلى وجود شواغر في عدة مناصب.

    وبذلك أصبح منصب رئيسة مجلس إدارة شركة تطوير وادي عربة شاغرا بعد تعيين ناديا الروابدة وزيرة للعمل.

    وأصبح منصب المدير العام لمركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي شاغرا بعد تعيين مهند المبيضين وزيرا للاتصال الحكومي.

    كما شغر منصب الأمين العام لوزارة النقل بعد تعيين وسام التهتموني وزيرة للنقل.

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