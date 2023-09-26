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منتخبنا الوطني للألعاب الإلكترونية يتجاوز قطر ويتأهل إلى المرحلة الثانية من الأسياد

9/26/2023 10:17:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) هانغو(الصين)/PNN-تأهل منتخبنا الوطني للألعاب الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، إلى المرحلة الثانية من دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانغجو في الصين.

وجاء تأهل المنتخب عن طريق اللاعب أدهم كتانة الذي تجاوز لاعب المنتخب القطري محمد حسين بجولتين مقابل لاشيء على مستوى لعبة Street Fighter.

وسيواجه في المرحلة المقبلة المنتخب السنغافوري هذا اليوم.

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