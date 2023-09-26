بنك فلسطين يختتم مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر Sibos 2023 في مدينة تورونتو في كندا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN /اختتم بنك فلسطين مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر سايبوس“SIBOS 2023”، والذي عقد في مدينة تورونتو في كندا خلال الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر 2023. حيث شارك فيه أكثر من 9000 مشارك من كبار قادة المؤسسات المالية والمصرفية والمهتمين من مختلف دول العالم في جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، والذي يعد حدثا سنوياً رائداً في القطاع المالي العالمي والمؤتمر الأهم للمصارف والمؤسسات المالية العالمية.

ومثل البنك في المؤتمر كلاً من السيد محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين، والسيد موسى شامية مدير إدارة العمليات، والسيد سليمان نصر مدير إدارة مراقبة الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والسيد يزن المصري مدير إدارة الخزينة والسيد ادهم فواضلة رئيس قسم المؤسسات المالية.

ويهدف البنك من خلال مشاركته في المؤتمر، الى الاستفادة من التجارب العالمية للمؤسسات المالية والمصرفية، بالإضافة الى الربط والتشبيك مع مجموعة من نخبة البنوك في المنطقة والعالم، وتوطيد العلاقات مع البنوك المراسلة التي يتعامل معها البنك، وفتح آفاق جديدة وفعالة على كافة المستويات، فضلا عن رغبته بالاطلاع على آخر التطورات التي حدثت على صناعة المنتجات والخدمات المصرفية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات في العالم المصرفي وقطاع البنوك.

ويعد المؤتمر هو الخامس والأربعين، وهو فعالية هامة ومن أكبر المؤتمراتالتي يتم تنظيمها سنوياً في المجال المالي في إحدى المدن حول العالم. ليجتمع فيه خبراء المال والاقتصاد والمصارف. حيث يقومون بمناقشة مستقبل وتحديات القطاع المالي وأنظمة الحصانة المالية والامتثال وتكنولوجيا المعلومات المتمثلة بقطاع المصارف ووضع رؤى مستقبلية بشكل تعاوني وجماعي لبلورة مستقبل هذا القطاع.

جدير بالذكر أن“سايبوس” يقام بتنظيم من جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) تهدف إلى عقد صفقات أعمال ووضع الخطط المستقبلية للقطاع المالي، وستستضيف مدينة بكين في الصين المؤتمر القادم لسايبوس في العام 2024.