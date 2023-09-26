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موديز : إغلاق الحكومة الأمريكية سيضر بتصنيفها الائتماني

9/26/2023 10:16:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن إغلاق الحكومة الأمريكية، سيضر بتصنيفها السيادي، في تحذير شديد بعد شهر من خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة على خلفية أزمة سقف الديون.
وستتعطل الخدمات الحكومية الأمريكية وسيمنح مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين إجازات بدون أجر إذا فشل الكونجرس في توفير التمويل للعام المالي الذي يبدأ في الأول من أكتوبر.
وقال وليام فوستر محلل موديز إن الإغلاق المحتمل سيكون دليلا آخر على مدى إضعاف الاستقطاب السياسي في واشنطن لعملية صنع السياسات المالية فيما تتزايد الضغوط على قدرة تحمل ديون الحكومة الأمريكية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف "إذا لم تكن هناك استجابة فعالة في السياسة المالية لمحاولة تخفيف تلك الضغوط، فسيكون هناك احتمال حدوث تأثير سلبي متزايد في الوضع الائتماني.

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