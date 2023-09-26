النفط يهبط إلى أقل من 90 دولاراً للبرميل

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف متزايدة من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على المدى الطويل وتأثيره على الطلب، في حين أثر تجدّد المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني على المعنويات.
وانخفض سعر عقود خام النفط بـ 0.57% إلى 89.17 دولاراً، فيما هبطت عقود نفط برنت إلى 91.36 دولارا للبرميل هبوطا بـ 0.59%.
وأثرت قوة الدولار على أسعار النفط، حيث أدت الإشارات المتشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وصول سعر الدولار إلى أعلى مستوى له خلال 10 أشهر، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النفط الخام بالنسبة للمشترين الدوليين.
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