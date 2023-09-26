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النفط يهبط إلى أقل من 90 دولاراً للبرميل

9/26/2023 10:16:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف متزايدة من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على المدى الطويل وتأثيره على الطلب، في حين أثر تجدّد المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني على المعنويات.
وانخفض سعر عقود خام النفط بـ 0.57% إلى 89.17 دولاراً، فيما هبطت عقود نفط برنت إلى 91.36 دولارا للبرميل هبوطا بـ 0.59%.
وأثرت قوة الدولار على أسعار النفط، حيث أدت الإشارات المتشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وصول سعر الدولار إلى أعلى مستوى له خلال 10 أشهر، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النفط الخام بالنسبة للمشترين الدوليين.

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