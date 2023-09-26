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توضيح مهم حول اليورو الرقمي

9/26/2023 10:16:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت محافظ البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، في كلمتها أمام المشرعين في لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي، بأن هناك الكثير مما يحدث في مجال العملات الرقمية ومع ذلك فإن برنامج اليورو الرقمي من المحتمل أن يستغرق عامين آخرين على الأقل.
وأضافت لاجارد بأن العملة الرقمية للبنك المركزي لن تقضي على النقد ولن تحل محله، وأنه إذا كان من الممكن أن يكون سهل الاستخدام، إذا كان من الممكن أن يكون مجانيا.


وأشارت إلى أن البنك يدرس معالجة نظريات المؤامرة التي تثار حول هذا الأمر، وأن البنك يمكنه التحقق من جميع المخاوف الرئيسية المتعلقة بالخصوصية فيما يتعلق بحدود المعاملات والحيازة.

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