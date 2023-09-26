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دولة عربية مُهددة بأزمة في سداد ديونها السيادية

9/26/2023 10:16:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لا يزال الاقتصاد التونسي ضعيفاً، كما أن التأخير المستمر في تأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي يعني تزايد خطر حدوث أزمة فوضوية في ميزان المدفوعات والتخلف عن سداد الديون السيادية لتونس.


وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لتونس بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي، وهو ما يمثل أكبر وتيرة انكماش تشهده تونس منذ 2011.

ويعكس هذا إلى حد كبير تأثير الجفاف الشديد، الى جانب التوقعات الاقتصادية الأوسع قاتمة لتونس خلال 2024.
ولا يزال يتعين على الحكومة التونسية التوقيع رسمياً على صفقة بقيمة 1.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

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