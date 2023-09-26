بحضور أحمد بن محمد.. مذكرة تفاهم بين دبي ومصر في مجال التطوير الإعلامي

بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وقّع مجلس دبي للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر العربية، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التطوير الإعلامي، وذلك على هامش أعمال أول أيام "منتدى الإعلام العربي" المُقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي انطلقت أعمال دورته الـ21 اليوم (الثلاثاء) في دبي بمشاركة حشد من القيادات والرموز الإعلامية في المنطقة والعالم.



قام بتوقيع المذكرة، معالي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، وسعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، حيث أكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي في ضوء الروابط الوثيقة التي طالما جمعت بين جمهورية مصر العربية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، وتهيئ لمرحلة جديدة من التعاون البناء في المجال الإعلامي.

وفي هذه المناسبة، أكد معالي كرم جبر أن التعاون المصري الإماراتي في المجال الإعلامي سيشهد تطوراً ملموساً مع توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس دبي للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما بشكلٍ فعَّال، ومد جسور التعاون بين البلدين، وأضاف أن هناك قواسم مشتركة كثيرة بين الإعلام المصري والإماراتي تمهد للبناء عليها للوصول إلى مشروعات تحقق رؤية الجانبين في تبادل الخبرات في كل المجالات، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الراسخة والمتينة بين زعماء البلدين.

وأضاف أن مذكرة التفاهم تدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليها من قبل مسئولي مجلس دبي للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وستظل سارية المفعول حتى تعديلها أو إنهائها من قبل أي من الطرفين وبموافقة متبادلة.

خطوة مهمة

من جانبها، أكدت سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام أن الريادة المصرية في مجال الإعلام هي محل كل التقدير والإعزاز، إذ ترسخت على مر عقود طويلة وعبر مؤسسات لها ثقلها ومكانتها سواء في مجال العمل الصحافي أو التلفزيوني وكذلك الإذاعي، وقالت سعادتها: "الإعلام المصري يشكل ركيزة أساسية في بنية الإعلام العربي، ونحن نعتز بهذا الاتفاق الذي نرى فيه خطوة مهمة على طريق التعاون في مجال التطوير الإعلامي تتويجاً لتوافق الرؤى حول أهمية مضافرة الجهود من أجل بناء مساقات جديدة يمكن من خلالها المساهمة في النهوض بمسيرة الإعلام العربي بصفة عامة.. ونتطلع أن يكون هذا التفاهم مقدمة لشراكة تخدم تطوير القطاع على الصعيدين الثنائي والعربي".

وأضافت سعادتها: "بتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، فقد تم البدء في تنفيذ خطة تطوير شاملة لإعلام دبي أساسها الكادر الإعلامي الوطني المؤهل لصنع إعلام يرقى إلى مستوى ما حققته دولة الإمارات من إنجازات توجب أن يكون إعلامها قادراً على نقل صورة واضحة عنها إلى العالم .. إعلام يرسّخ الهوية الوطنية ويواكب المتغيرات العالمية المحيطة، ويعالجها بأسلوب يعتمد على الإلمام الواعي بمختلف جوانبها.. وما يستدعيه ذلك من توثيق التعاون مع الجهات الإعلامية الرائدة في المنطقة والعالم لزيادة مستوى تبادل الخبرات والمعارف المهنية."

ووفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، فسيشمل التعاون بين مجلس دبي للإعلام ومجلس تنظيم الإعلام في مصر، مضافرة الجهود في مجال تدريب وتطوير الكوادر البشرية في مختلف القطاعات الإعلامية لدى الطرفين، علاوة على تبادل الخبرات والمعارف الفنية المتخصصة، وكذلك التعاون في مجال إجراء البحوث والدراسات المتخصصة في ذات المجال، تأسيساً على ما يتمتع به طرفا الاتفاق من مقومات تشكل القاعدة الصلبة التي ينطلق منها هذا التعاون.

وتأتي مذكرة التفاهم امتداداً لروابط التعاون الوثيقة بين إعلام دبي والمجتمع الإعلامي المصري من خلال المبادرات العديدة التي أطلقتها دبي لخدمة الإعلام العربي وعلى مدار سنوات طويلة وفي مقدمتها "منتدى الإعلام العربي" الذي يشهد سنويا مشاركة أبرز الوجوه الإعلامية المصرية وكذلك قيادات المؤسسات الصحافية والإعلامية الرائدة في مصر، كذلك من خلال "جائزة الإعلام العربي" تستقطب سنوياً مئات الإعلاميين المصريين ضمن مختلف التخصصات الصحافية والمرئية وكذلك الرقمية.

يُذكر أن مجلس دبي للإعلام يهدف إلى توحيد الجهود الإعلامية في إمارة دبي لتبنّي رُؤية شاملة وتفعيل استراتيجية تطوير غايتها تعزيز مكانة دبي كمركز إعلامي محوري على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.





