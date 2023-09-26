محمد بن راشد في ذكرى المولد النبوي: نجدد طاعته ونجدد قيم الرحمة والخير التي جاء بها للعالمين

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،

الأمة الإسلامية بذكرى

مولد خير البشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال سموه، "تحل علينا ذكرى مولد خير البشر .. الذي أضاء مولده مشارق الأرض ومغاربها .. وأضاء النور الذي جاء به قلوب البشر وقلوبنا .. وأضاءت سيرته ومنهجه الطريق لنا ولأمته إلى يوم الدين..

نجدد في ذكرى مولد نبينا محبته .. ونجدد طاعته .. ونجدد قيم الرحمة والخير التي جاء بها للعالمين .. ونهنىء الأمة الإسلامية بهذه الذكرى العطرة.. ونصلي عليه اليوم وكل يوم عدد خلق ربنا.. وزنة عرشه.. ومداد كلماته.. آمين".