Tuesday, 26 September 2023 05:49 GMT

محمد بن راشد في ذكرى المولد النبوي: نجدد طاعته ونجدد قيم الرحمة والخير التي جاء بها للعالمين

9/26/2023 10:00:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
الأمة الإسلامية بذكرى
مولد خير البشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال سموه، "تحل علينا ذكرى مولد خير البشر .. الذي أضاء مولده مشارق الأرض ومغاربها .. وأضاء النور الذي جاء به قلوب البشر وقلوبنا .. وأضاءت سيرته ومنهجه الطريق لنا ولأمته إلى يوم الدين..
نجدد في ذكرى مولد نبينا محبته .. ونجدد طاعته .. ونجدد قيم الرحمة والخير التي جاء بها للعالمين .. ونهنىء الأمة الإسلامية بهذه الذكرى العطرة.. ونصلي عليه اليوم وكل يوم عدد خلق ربنا.. وزنة عرشه.. ومداد كلماته.. آمين".

MENAFN26092023000110011019ID1107144887

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث