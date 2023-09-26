حكومة دبي تخفض الدين العام بنحو 29 مليار درهم ليصل إلى 25% من الناتج المحلي للإمارة

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وإشراف

سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، نجحت حكومة دبي

بتخفيض الدين العام بنحو 29 مليار درهم ليصل إلى 25% من الناتج المحلي للإمارة.

مكتب إدارة الدين العام التابع لدائرة المالية: تنفيذ خطة خفض الدين العام يتّم عبر سداد التزامات ناجمة عن أدوات مالية مختلفة، تتضّمن:

-3.3 مليارات درهم صكوك إسلامية.

-5.2 مليارات درهم قروضاً مصرفية.

-20 مليار درهم جزءا من التمويلات المقدمة من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وقال عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي،

"السياسات المالية الرشيدة التي تبنتها حكومة دبي مكنتها من إدارة مواردها المالية بطريقة حكيمة، ودعم القيادة الرشيدة مكن دائرة المالية في السنوات الماضية من تحقيق الانفاق الرشيد على المشاريع وتحسين الإيرادات وتنويعها وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من أدوات التمويل وذلك يسّر لها الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المقررة علاوة على تعجيل الوفاء ببعض الالتزامات".