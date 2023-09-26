تظهر على الوجه.. علامات تنذرك بالقاتل الصامت

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- Khaberni) خبرني - يعد ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم من الأمراض الشائعة اليوم ويعرف بالقاتل الصامت لأنه يصعب اكتشافه في مراحله المبكرة.
ووفقاً لصحيفة تايمز أوف إنديا، هناك نوعان من الكوليسترول: البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والبروتين الدهني عالي الكثافة (HDL).
يُعرف كوليسترول HDL بالكوليسترول“الجيد” ويساعد على إزالة الكولسترول الخطير من الدم حتى يتمكن الجسم من التخلص منه.
بينما يُعرف الكولسترول LDL بالكولسترول“الضار”، وعندما يكون هناك الكثير من الكوليسترول في الدم، يمكن أن يتسبب في تكوين الترسبات على جدران الشرايين في القلب والدماغ.
ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول إلى خطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة عند الأشخاص الذين أصيبوا بأمراض القلب من قبل.
ما الذي يسبب ارتفاع الكولسترول؟
يمكن أن تساهم العوامل الوراثية ونمط الحياة في ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، على الرغم من أنه لا يمكنك تغيير جيناتك. ومع ذلك، تلعب خيارات نمط الحياة دوراً حيوياً النظام الغذائي غير الصحي، وقلة النشاط البدني، والتدخين، والإفراط في استهلاك الكحول يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكولسترول LDL.
أعراض ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم
عادة لا توجد أعراض واضحة مرتبطة بارتفاع نسبة الكوليسترول، ولهذا السبب من المهم إجراء اختبارات دم منتظمة للتحقق من مستويات الكوليسترول. لكن في بعض الحالات يمكن أن يسبب ارتفاع الكولسترول علامات واضحة على الوجه، مثل:
1- ظهور نتوءات صفراء أو برتقالية تحت العينين أو على الجفون، والتي تتشكل بسبب ترسبات الكولسترول تحت الجلد.
2- ظهور حلقة القرنية الرمادية: وهذا من أعراض العيون مع وجود حلقة رمادية تتشكل حول القرنية (الجزء الأمامي الشفاف). هذه الحالة أكثر شيوعًا عند كبار السن، ولكنها قد تكون أيضًا علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول.
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