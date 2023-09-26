تظهر على الوجه.. علامات تنذرك بالقاتل الصامت

MENAFN - Khaberni) خبرني - يعد ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم من الأمراض الشائعة اليوم ويعرف بالقاتل الصامت لأنه يصعب اكتشافه في مراحله المبكرة.

ووفقاً لصحيفة تايمز أوف إنديا، هناك نوعان من الكوليسترول: البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والبروتين الدهني عالي الكثافة (HDL).

يُعرف كوليسترول HDL بالكوليسترول“الجيد” ويساعد على إزالة الكولسترول الخطير من الدم حتى يتمكن الجسم من التخلص منه.

بينما يُعرف الكولسترول LDL بالكولسترول“الضار”، وعندما يكون هناك الكثير من الكوليسترول في الدم، يمكن أن يتسبب في تكوين الترسبات على جدران الشرايين في القلب والدماغ.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول إلى خطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة عند الأشخاص الذين أصيبوا بأمراض القلب من قبل.

ما الذي يسبب ارتفاع الكولسترول؟

يمكن أن تساهم العوامل الوراثية ونمط الحياة في ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، على الرغم من أنه لا يمكنك تغيير جيناتك. ومع ذلك، تلعب خيارات نمط الحياة دوراً حيوياً النظام الغذائي غير الصحي، وقلة النشاط البدني، والتدخين، والإفراط في استهلاك الكحول يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكولسترول LDL.

أعراض ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم

عادة لا توجد أعراض واضحة مرتبطة بارتفاع نسبة الكوليسترول، ولهذا السبب من المهم إجراء اختبارات دم منتظمة للتحقق من مستويات الكوليسترول. لكن في بعض الحالات يمكن أن يسبب ارتفاع الكولسترول علامات واضحة على الوجه، مثل:

1- ظهور نتوءات صفراء أو برتقالية تحت العينين أو على الجفون، والتي تتشكل بسبب ترسبات الكولسترول تحت الجلد.

2- ظهور حلقة القرنية الرمادية: وهذا من أعراض العيون مع وجود حلقة رمادية تتشكل حول القرنية (الجزء الأمامي الشفاف). هذه الحالة أكثر شيوعًا عند كبار السن، ولكنها قد تكون أيضًا علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول.