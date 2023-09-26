المخرج جامل زوجة المنتج.. نهاية سفاح الجيزة تشعل حرباً

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- Khaberni) خبرني - شنّ السيناريست محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل "سفاح الجيزة"، هجومًا لاذعًا على المخرج هادي الباجوري بسبب تغييره نهاية العمل.
وقال العزب في تصريحات تلفزيونية لقناة "هي" إنه لن يتعامل مجدداً مع الباجوري بسبب "عدم أمانته"، على حد وصفه.
وأوضح العزب أن خلافاً نشب بينه وبين هادي الباجوري مخرج مسلسل "سفاح الجيزة" في أثناء التصوير بسبب اختلاف وجهات النظر.
وأشار إلى أنه لم يغضب من تغيير المخرج بعض أحداث المسلسل لأن ذلك من حقوقه كمخرج، إلا أنه انزعج من تدخل الباجوري في كتابة النص وإدخال خط درامي كامل لتأمين دور لزوجة المنتج.
ووصف العزب، الباجوري بأنه مخرج إعلانات وفيديو كليبات فقط، وليس لديه خبرة كافية في إخراج الأفلام والمسلسلات.
أما عن الجزء الثاني وهو في طور الكتابة حالياً، فكشف أن الممثل أحمد فهمي، بطل الجزء الأول، لن يشارك في الجزء الثاني، حيث انتهى دوره.
مسلسل "سفاح الجيزة" مستوحى من قصة سفاح حقيقي في مصر، ارتكب 4 جرائم جميع ضحاياها من النساء.
وتدور أحداث العمل حول مجرم مريض نفسي، يقتل أي شخص يؤذيه دون أي شعور بالذنب، ويخفي جرائمه وأدلتها.
المسلسل من بطولة أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبدالله، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي، هايدي خالد.
وحقق المسلسل الذي يُعرض على منصة "شاهد" للبث التدفقي نجاحاً كبيراً، وتصدرت حلقاته التريند على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن نهايته أثارت انتقادات واسعة من الجمهور.
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