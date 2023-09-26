المخرج جامل زوجة المنتج.. نهاية سفاح الجيزة تشعل حرباً

MENAFN - Khaberni) خبرني - شنّ السيناريست محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل "سفاح الجيزة"، هجومًا لاذعًا على المخرج هادي الباجوري بسبب تغييره نهاية العمل.

وقال العزب في تصريحات تلفزيونية لقناة "هي" إنه لن يتعامل مجدداً مع الباجوري بسبب "عدم أمانته"، على حد وصفه.

وأوضح العزب أن خلافاً نشب بينه وبين هادي الباجوري مخرج مسلسل "سفاح الجيزة" في أثناء التصوير بسبب اختلاف وجهات النظر.

وأشار إلى أنه لم يغضب من تغيير المخرج بعض أحداث المسلسل لأن ذلك من حقوقه كمخرج، إلا أنه انزعج من تدخل الباجوري في كتابة النص وإدخال خط درامي كامل لتأمين دور لزوجة المنتج.

ووصف العزب، الباجوري بأنه مخرج إعلانات وفيديو كليبات فقط، وليس لديه خبرة كافية في إخراج الأفلام والمسلسلات.

أما عن الجزء الثاني وهو في طور الكتابة حالياً، فكشف أن الممثل أحمد فهمي، بطل الجزء الأول، لن يشارك في الجزء الثاني، حيث انتهى دوره.

مسلسل "سفاح الجيزة" مستوحى من قصة سفاح حقيقي في مصر، ارتكب 4 جرائم جميع ضحاياها من النساء.

وتدور أحداث العمل حول مجرم مريض نفسي، يقتل أي شخص يؤذيه دون أي شعور بالذنب، ويخفي جرائمه وأدلتها.

المسلسل من بطولة أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبدالله، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي، هايدي خالد.

وحقق المسلسل الذي يُعرض على منصة "شاهد" للبث التدفقي نجاحاً كبيراً، وتصدرت حلقاته التريند على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن نهايته أثارت انتقادات واسعة من الجمهور.