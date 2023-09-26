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3 وزراء للمرة الأولى في حكومة الخصاونة

9/26/2023 10:00:15 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- ضمّت حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بعد الإرادة الملكية بالموافقة على إجراء التعديل عليها، الثلاثاء، 3 وزراء جدد يعينون للمرة الأولى.

وبحسب التعديل فإن الأسماء التي عينت للمرة الأولى وزراء في الحكومة: ناديا عبدالرؤوف سالم الروابدة، وزيرة للعمل، ووسام وليد توفيق التهتموني، وزيرة للنقل.

كما شملت مهند المبيضين، وزيرا للاتصال الحكومي.

وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على قبول استقالة الوزراء الآتية أسماؤهم، اعتبارا من تاريخ 26/9/2023:

1. معالي السيد محمد جميل موسى النجار، وزير المياه والري.

2. معالي المهندس وجيه طيب عبدالله عزايزة، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية.

3. معالي المهندس "أحمد ماهر" حمدي توفيق أبو السمن، وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل.

4. معالي السيد يوسف محمود علي الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل.

5. معالي السيد فيصل يوسف عوض الشبول، وزير الاتصال الحكومي.

واستقبل جلالة الملك الوزيرين المستقيلين، معبرا عن تقديره لجهودهما خلال عملهما الفترة الماضية.

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