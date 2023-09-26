3 وزراء للمرة الأولى في حكومة الخصاونة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- ضمّت حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بعد الإرادة الملكية بالموافقة على إجراء التعديل عليها، الثلاثاء، 3 وزراء جدد يعينون للمرة الأولى.
وبحسب التعديل فإن الأسماء التي عينت للمرة الأولى وزراء في الحكومة: ناديا عبدالرؤوف سالم الروابدة، وزيرة للعمل، ووسام وليد توفيق التهتموني، وزيرة للنقل.
كما شملت مهند المبيضين، وزيرا للاتصال الحكومي.
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على قبول استقالة الوزراء الآتية أسماؤهم، اعتبارا من تاريخ 26/9/2023:
1. معالي السيد محمد جميل موسى النجار، وزير المياه والري.
2. معالي المهندس وجيه طيب عبدالله عزايزة، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية.
3. معالي المهندس "أحمد ماهر" حمدي توفيق أبو السمن، وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل.
4. معالي السيد يوسف محمود علي الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل.
5. معالي السيد فيصل يوسف عوض الشبول، وزير الاتصال الحكومي.
واستقبل جلالة الملك الوزيرين المستقيلين، معبرا عن تقديره لجهودهما خلال عملهما الفترة الماضية.
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