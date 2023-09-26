نرفق لعنايتكم الكريمة تصريح سعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي بمناسبة يوم السياحة العالمي:

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" أن نجاح دبي في ترسيخ مكانتها على خارطة السياحة وتعزيز ريادتها العالمية، يعكس النهج المتفرد للقيادة الرشيدة، ويُبرز ما تتمتع به الإمارة من إمكانيات كبيرة، وبنية تحتية متطورة تتماشى مع ما تشهده من نهضة ثقافية شاملة وحراك إبداعي لافت. وقالت: "تمتاز دبي بتنوعها الثقافي والإنساني، وبتوفر كافة العناصر والمقومات التي تعزز تجربة السياحة الثقافية فيها، وبمعالمها الحضارية ومواقعها التراثية المتميزة، ومكتباتها العامة ومتاحفها وأصولها الثقافية المختلفة التي تشكل جزءاً من مكونات هويتها الإبداعية التي أهلتها لأن تكون وجهة عالمية بارزة".
ولفتت بدري إلى أن يوم السياحة العالمي 2023 الذي يرفع شعار "الاستثمار في الناس وكوكب الأرض والازدهار" يتناغم مع تطلعات ورؤى دبي وطموحاتها، مشيرة إلى حرص "دبي للثقافة" على إثراء تجربة الزوار والسياح من خلال ما تقدمه من معارض ومهرجانات وملتقيات وأحداث فنية متنوعة ومشاريع ومبادرات وبرامج إبداعية وفنية مبتكرة، ما يساهم في دعم وتعزيز قوة السياحة الثقافية، ويحقق رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.
MENAFN26092023002987014458ID1107144634
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.