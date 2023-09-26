stc تواصل رحلتها في مسرعة الأعمال " inspireU "

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية – stc، الشركة الرقمية الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في الكويت، عن اختتام المرحلة الأولى من مبادرة "InspireU"، الحاضنة ومسرعة الأعمال المتطورة والمصممة خصيصاً لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت. حيث تندرج هذه المبادرة تحت مظلة "وياك" من stc، التي تستهدف دعم الشركات الكويتية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة تماشيا مع برنامج المسؤولية المجتمعية واستراتيجية الشركة للاستدامة المؤسسية.

خلال المرحلة الأولى من مبادرة "InspireU"، تم اختيار 3 شركات ناشئة بناء على معايير الاختيار المحددة مسبقا في إطار البرنامج لتكون ضمن الشركات ال20 المشاركة في الدفعة العاشرة لبرنامج inspireU. بعد عملية الاختيار، ستخضع الشركات الناشئة لبرنامج تدريبي لمدة 6 أشهر من أجل تسريع و تطوير نموها وتحديد الأهداف الرئيسية التي ستدفع الى تنمية نماذج أعمالها. بالإضافة إلى ذلك، ستزور الشركات الناشئة موقع مبادرة InspireU في المملكة العربية السعودية حيث ستحضر دورات مكثفة والعديد من ورش العمل التي ستساعدها في الوصول إلى مسارات النمو المنشودة.

وتقدم “inspireU” للشركات الناشئة مساحة عمل متكاملة الخدمات في الكويت والسعودية بالاضافة الى مساعدة في المعاملات الحكومية للمشاريع المميزة الفائزة. علاوة عل ذلك، سوف يحصل روّاد الأعمال على الدعم الكامل من خلال الارشادات العملية، والتدريبات الموجهة مع تمكين الفائزين من المشاركه او زيارة المعارض الدوليه و نسج علاقات و شبكات اجتماعية مع العديد من رواد الاعمال و المستثمرين.و توفر inspireU الدعم المالي لتمكين الشركات الناشئة في تحقيق أفكارها وأحلامها في بيئة عمل تنافسية.

وبهذه المناسبة، قالت دانة الجاسم، مدير عام اتصالات الشركات في stc : "إنه لمن دواعي سرورنا أن نعلن عن ال 3 مشاريع الفائزة في نسختنا الأولى من برنامج inpireU في الكويت و التي سوف تنضم الى باقي الشركات الفائزة والتي يصل عددها الى 20 والمشاركة في الدفعة العاشرة لبرنامج inspireU . وتتماشى هذه المبادرة مع الأهداف الأساسية تحت مظلة "وياك" حيث أنstc تعتبر من أكبر الداعمين للشركات الكويتية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، لا سيما أولئك الذين ينفذون استراتيجيات التحول الرقمي الخاصة بهم لتعزيز الابتكار وتبسيط عملياتهم المقدمة للعملاء مما ينصب في مصلحة المجتمع ككل.”

وأضافت الجاسم:" نحن فخورون بإطلاق مبادرة "InspireU" لأول مرة في الكويت و انضمامنا الى النسخة العاشرة من البرنامج التي اطلقته مجموعة stc للاستفادة من خبرتها الإقليمية ومعرفتها الصناعية الواسعة في مجال الشركات الناشئة. وشهدت المبادرة إقبال كثيف من الشركات الناشئة الكويتية مع التزامنا المستمر بدعم رواد الأعمال الطموحين، والذين يعتبرون العمود الفقري للاقتصاد الكويتي. و نهدف إلى تحقيق أفضل النتائج في “InspireU” بحيث لا تستفيد هذه الشركات الناشئة المختارة من برنامج التدريب لمدة 6 أشهر فحسب، بل أيضًا من تبادل المعرفة مع بعضها البعض حيث تم اختيار جميع الشركات بناءً على إبداعها و خططها الرقمية التي تتماشى مع رؤية الكويت 2035. ونود أن نهنئ ونتمنى للمشاريع المرشحة حظاً سعيداً في برنامجها التدريبي ورحلتها نحو المستقبل".

واختتمت الجاسم: "في stc ، نحن نحرص على دعم المجتمع من خلال برنامجنا المتكامل للمسؤولية الاجتماعية، و الذي يمكننا من إحداث تأثير ايجابي ومستدام في المجتمعات التي نخدمها. ونحن نؤمن باهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة وقدرتها على دفع وتنمية الاقتصاد المستدام تماشيا مع رؤية الكويت 2035 وركائزها الاستراتيجية. وبالمضي قدما، سنواصل استكشاف وتقديم المبادارات التي يمكنها توجيه وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز نماذج أعمالها ودمج الممارسات المستدامة في عملياتها على المدى الطويل".

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فاق كل توقعاتنا

قال رامي أبو جابر مدير مشروع VeryAlity فيرياليتي، المنصة الأولى من نوعها التي تربط الساعات الذكية مع شخصيات العاب الفيديو، ان مبادرة "InspireU" ساهمت في جذب اهتمام عدة المستثمرين، وأتاحت الفرصة للشركات الناشئة من أجل العمل مع شركات كبرى، والمشاركة في احد اكبر ملتقيات صناعة العاب الفيديو في العالم، كل هذا في الأسبوع الأول فقط!

وأكد أبو جابر أن البرنامج الذي اطلقته شركة stc ومبادرة InspireU فاقت كل توقعاتنا، ونأمل أن يتواصل العمل في هذه المبادرة بما يسهم في إنجاح المبادرات المبتكرة والمتجددة.

جدير بالذكر ان منصة فيرياليتي تمكن المستخدمين من تطوير شخصياتهم في العاب الفيديو عن طريق ممارسة الرياضة في حياتهم الواقعية.

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شكر وامتنان

أعربا علي عباس المؤسس، ومهدي الموسوي الشريك المؤسس لمشروع سبارتس sparts، التطبيق المتخصص في توفير خدمات السيارات وقطع الغيار، عن سعادتهما وامتنانهما لمبادرة inspireU التي اطلقتها stc ولفريق العمل القائم على البرنامج على العطاء اللا محدود والجهد المبذول في سبيل توفير بيئة عمل وتدريب احترافية، قائلين: "شعرنا بها منذ اليوم الأول نحن على يقين بأن النجاح والتميز سيكون ثمرة هذا العطاء" .

حاملاً شعار "اجعل سيارتك في أمان مع "سبارتس"! ينطلق تطبيق "سبارتس" الاول من نوعه في الكويت لتوفير خدمات السيارات وقطع الغيار، في خطوة ثورية في مجال خدمات السيارات وقطع الغيار في الكويت. فبفضل التكنولوجيا والتطور المستمر، أصبح بالإمكان الآن الاعتماد على هذا التطبيق لتلبية جميع احتياجاتهم المتعلقة بسياراتهم.

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فرصة نادرة واستثنائية

أكد خالد البصيري في شركة شركة دليكون للحلول اللوجستية، أن مبادرة InspireU تعد فرصة نادرة واستثنائية أتاحت لنا تسريع نمونا، والوصول إلى موارد لا تقدر بثمن، والتواصل مع شبكة من الموجهين وزملائنا من رواد الأعمال.

وأضاف البصيري: "لقد غيرت تجربتنا في inspireU قواعد اللعبة لشركتنا، حيث ساهمت هذه التجربة في نجاحنا بطرق لم يكن بإمكاننا تحقيقها لوحدنا. ولذلك نحن سعداء باختيارنا للمشاركة في برنامج InspireU ".

وتعد شركة دليكون للحلول اللوجستية - Delicon Logistics Solutions منصة سحابية تساعد الشركات في إدارة طلبات التوصيل المحلية، والشحنات، والتخزين، والتجارة الإلكترونية. كما تقدم أيضًا حلول برمجية لمقدمي الخدمات اللوجستية

جدير بالذكر، أن stc سبق أن نظمت العديد من المبادرات المشابهة والتي تهدف إلى تسليط الضوء على رواد الأعمال المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في الكويت. وبصفتها رائدة في مجال التحول الرقمي، تواصل stc دعم والمشاركة في مثل هذه المبادرات المجتمعية التي تساهم في تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي.

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