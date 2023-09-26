بالصوت و الصورة .. تحديث جديد من شات جي بي تي

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت شركة "أوبن إي آيه" عن تحديث رئيسي لمنصة الذكاء الاصطناعي "ChatGPT" سيتيح لروبوت الدردشة إجراء محادثات صوتية مع المستخدمين والتفاعل مع الصور.



وقالت "OpenAI" في بيان نقلته رويترز إن الميزات الجديدة "تفتح الأبواب أمام العديد من التطبيقات الإبداعية".



ومنذ ظهوره لأول مرة في العام الماضي، تم اعتماد ChatGPT من طرف شركات لإنجاز مجموعة واسعة من المهام، بدءا من تلخيص المستندات وحتى كتابة رموز الكمبيوتر، مما أدى إلى إشعال سباق بين شركات التكنولوجيا الكبرى لإطلاق منتجاتها الخاصة القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي.



ويمكن للميزة الصوتية الجديدة في المنصة أن تقوم بسرد قصص ما قبل النوم والتدخل مثلا لحل نقاشات وجدالات على مائدة العشاء، إضافة إلى قراءة المعطيات والمعلومات التي يولدها بصوت عال.



وقالت OpenAI إن التكنولوجيا التي طورتها تتيحها شركة الموسيقى "سبوتيفاي" لمنتجي البودكاست على المنصة لترجمة محتواهم إلى لغات مختلفة.



ومن خلال الميزة الجديدة للصور، يمكن للمستخدمين التقاط صور للأشياء من حولهم والحصول على مساعدة من برنامج الدردشة الآلي من أجل التعديل عليها أو كشف محتوياتها أو تحليل رسم بياني معقد، وأيضا المساعدة للتخطيط لوجبة غذاء بناء على صور لمحتويات الثلاجة.



وستنافس الميزات الجديدة لتشات جي بي تي، "Google Lens" لشركة "ألفابيت" التي تعد حاليا الخيار الشائع للحصول على معلومات حول الصور.



وسيتم إصدار ميزات ChatGPT الجديدة للمشتركين في خطة "بلاس" وعلى الاشتراك الخاص بالمقاولات، خلال الأسبوعين المقبلين.



البيان