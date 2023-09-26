الاحتلال يهدم ممتلكات ويعتقل 10 فلسطينيين في الضفة والقدس

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عددا من المنازل والبركسات في قرية النويعمة شمالي مدينة أريحا، واعتقلت 10 فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة والقدس المحتلة.
وقال مجلس قروي النويعمة في بيان، إن الاحتلال اقتحم القرية، وهدم عددا من المنازل والبركسات بحجة عدم الترخيص.
كما قطع مستوطنون متطرفون عددا من أعمدة الكهرباء بين بلدتي قصرة وجالود جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
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