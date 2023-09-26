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وفاة شقيقة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في الأردن

9/26/2023 8:11:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توفيت الحاجة نجلاء ميقاتي بدير، شقيقة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي؛ وذلك في أحد مستشفيات الأردن بعد صراع مع المرض، بحسب ما أكدته وسائل إعلام لبنانية

وذكرت وسائل الإعلام، أنه سيشيع جثمانها بعد صلاة ظهر الثلاثاء في العاصمة عمان، من مسجد الفيحاء إلى مقبرة العائلة في أم الحيران، فيما تقبل التعازي في منزل زوجها عصام بدير.




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