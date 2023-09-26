وفاة شقيقة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في الأردن

وفاة شقيقة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في الأردن
التاريخ
9/26/2023 8:11:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
توفيت الحاجة نجلاء ميقاتي بدير، شقيقة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي؛ وذلك في أحد مستشفيات الأردن بعد صراع مع المرض، بحسب ما أكدته وسائل إعلام لبنانية
وذكرت وسائل الإعلام، أنه سيشيع جثمانها بعد صلاة ظهر الثلاثاء في العاصمة عمان، من مسجد الفيحاء إلى مقبرة العائلة في أم الحيران، فيما تقبل التعازي في منزل زوجها عصام بدير.
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