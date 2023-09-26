تكريم بنك الإسكان الداعم الرئيسي لمشروع دار نعمة/ محافظة جرش

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مندوبةً عن صاحبة السمو الملكي الأميرة تغريد محمد، كرمت سمو الأميرة رجوة بنت علي، بنك الإسكان خلال افتتاح فرع مشروع "دار نعمة" في قرية سوف/ محافظة جرش بصفته داعم استراتيجي لمؤسسة الأميرة تغريد والداعم الرئيسي والحصري عن قطاع البنوك للمشروع، وذلك بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، وبعض الممثلين عن المنظمات الدولية والقطاعات التنموية المحلية والحكومية، وبمشاركة ممثلين من بنك الإسكان.ومن خلال شراكته مع مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب، يوسّع بنك الإسكان مظلة عطائه عبر تغطية مناطق جغرافية أكبر وضمن إطار عمل ممنهج يجمع المؤسسات الوطنية من مختلف القطاعات، ويُفعل مبدأ التدريب من أجل التشغيل.



وينعكس الدعم المقدم من البنك لإقامة المشروع في قرية سوف/ جرش، على كسر المزيد من العوائق أمام سيدات قرية سوف والقرى المجاورة؛ من خلال إكسابهن المهارات المهنية والحرفية والإنتاجية في العديد من المجالات، بما يفتح أبواب جديدة لهن ولأسرهن ومجتمعهن في مشاريع تنموية خدمية وإنتاجية مدرة للدخل، وقادرة على الاستدامة والتطور وخلق المزيد من فرص التدريب والعمل.



وقد تم إخضاع سيدات مشروع "دار نعمة" في جرش لتدريب شامل على خدمات الباريستا، وخدمات الزبائن، والتصنيع الغذائي والطهي بما يتوافق مع معايير السلامة والنظافة العالمية، إلى جانب التدريب على الحرف المختلفة كالكروشيه والتطريز والخياطة عدا عن تطوير منتجات يتم تسويقها محلياً وعالمياً عبر المؤسسة، إلى جانب عرضها ضمن المعرض السياحي التابع للمشروع الذي يستضيف الزوار من الأردن والخارج في المقهى والمطعم التقليدي الذي يخدم السياحة الداخلية والخارجية.



يذكر أن بنك الإسكان شريك استراتيجي لمؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب، وقدّم دعمه الحصري لإقامة مشروع مركز تطوير حرفة الصوف والتصنيع الغذائي لسيدات منطقة الصفاوي في المفرق، كما يواصل البنك دعمه لمشروع "دار نعمة" لتمكين المزيد من السيدات في محافظات المملكة، بالمساهمة في إقامة مشروع "دار نعمة" المرتقب افتتاحه خلال العام الحالي في العقبة.

