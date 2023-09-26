سويسرا توافق على بيع 25 دبابة من طراز ليوبارد 2 لألمانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة تلغراف السويسرية بأن سويسرا ستتمكن من بيع 25 دبابة من طراز "ليوبارد 2" إلى ألمانيا، بشرط عدم نقلها إلى أوكرانيا.وقالت الوكالة إن الحديث يدور عن بيع دبابات "ليوبارد 2" للشركة المصنعة لها وهي شركة "Rheinmetall" الألمانية.



وأضافت أن القرار بهذا الشأن وافق عليه المجلس الوطني السويسري (مجلس النواب السويسري) ومجلس الكانتونات (مجلس الشيوخ) الفدرالي خلال مناقشة مسألة قروض الحرب، اليوم الثلاثاء.



وتقدمت ألمانيا بطلب إلى سويسرا في مارس الماضي، لبيع 96 دبابة من طراز "ليوبارد 2" تم سحبها من الخدمة في سويسرا إلى شركة "Rheinmetall" التي قامت بتصنيعها. وأوضحت برلين أنها بحاجة إليها لاستبدال المعدات التي نقلتها بلدان حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، سابقا، إلى أوكرانيا. وأكد الجانب الألماني أن هذه الدبابات لن تنقل إلى كييف.

RT