إطلاق فعاليات ماراثون القراءة في العقبة

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / مديرية تنمية المجتمع المحلي عن إطلاق فعالية ماراثون القراءة تحت شعار " نحو أردن قارئ ".
وبينت ان فعاليات المارثون سوف تنطلق يوم بعد غدٍ الخميس من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة السادسة مساءً في المكتبة العامة / متنزه الأميرة سلمى و مكتبة الأطفال والناشئين /متنزه الأميرة هيا ( حي الرضوان ) .
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