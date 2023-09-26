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إطلاق فعاليات ماراثون القراءة في العقبة

9/26/2023 8:11:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / مديرية تنمية المجتمع المحلي عن إطلاق فعالية ماراثون القراءة تحت شعار " نحو أردن قارئ ".
وبينت ان فعاليات المارثون سوف تنطلق يوم بعد غدٍ الخميس من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة السادسة مساءً في المكتبة العامة / متنزه الأميرة سلمى و مكتبة الأطفال والناشئين /متنزه الأميرة هيا ( حي الرضوان ) .

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