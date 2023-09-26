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الحكومة تعرض 930 مركبة و1465 شقة للبيع

9/26/2023 8:11:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة العدل، عن مزادات إلكترونية لعدد كبير من الشقق والأراضي والسيارات والمجمعات، وأملاك أخرى.
وتتضمن المزادات الإلكترونية، 930 مركبة، و1465 شقة، و2832 أراضٍ ومجمعات، و17 علامة تجارية، و464 أملاك أخرى.
للدخول إلى المزادات انقر هنا

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