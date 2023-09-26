الحكومة تعرض 930 مركبة و1465 شقة للبيع

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة العدل، عن مزادات إلكترونية لعدد كبير من الشقق والأراضي والسيارات والمجمعات، وأملاك أخرى.
وتتضمن المزادات الإلكترونية، 930 مركبة، و1465 شقة، و2832 أراضٍ ومجمعات، و17 علامة تجارية، و464 أملاك أخرى.
للدخول إلى المزادات انقر هنا
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