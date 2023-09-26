خيارات غذائية 'خاطئة' تبطل فوائد الوجبات الصحية... اكتشفها!

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توصلت دراسة حديثة إلى أن اتخاذ الخيارات الغذائية "الخاطئة" يؤثر على المؤشرات الصحية الرئيسية مثل مستويات الدهون والسكر في الدم، ما يزيد من خطر أمراض القلب والسكتة الدماغية.



وفي الدراسة، فحص الباحثون من جامعة كينغز كوليدج في لندن، النظام الغذائي لـ 854 شخصا، ووجدوا أن جميعهم تقريبا (95%) يتناولون وجبات خفيفة يومية.



ولكن خلافا للاعتقاد الشائع، كشف التحليل أن تناول الوجبات الخفيفة في حد ذاته ليس غير صحي، طالما أنها مغذية ويتم تناولها في الوقت المناسب.



وتناول 26% من المشاركين وجبات رئيسية صحية، ولكنهم تناولوا طعاما سيئ الجودة فيما بينها.



ويقول فريق البحث إن معالجة هذا الخلل يمكن أن يكون بمثابة استراتيجية غذائية بسيطة لتحسين الصحة.

وتبين أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات خفيفة عالية الجودة بشكل متكرر مثل المكسرات والفواكه الطازجة، أكثر عرضة للحصول على وزن صحي مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا وجبات خفيفة على الإطلاق أو أولئك الذين تناولوا وجبات خفيفة غير صحية.



كما ساهمت الوجبات الخفيفة ذات الجودة الرديئة، مثل الأطعمة المصنعة والحلويات السكرية، في زيادة نسبة الشعور بالجوع، وارتبطت بعلامات صحية أقل، بما في ذلك ارتفاع مؤشر كتلة الجسم، وارتفاع مستويات الدهون الضارة حول الأعضاء، وارتفاع مستويات الدهون في الدم، ما قد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة.



ويبدو أيضا أن توقيت تناول الوجبات الخفيفة مهم للصحة، وفقا للنتائج المنشورة في المجلة الأوروبية للتغذية، حيث ارتبط تناول الوجبات الخفيفة بعد الساعة 9 مساء بمؤشرات دم أقل مقارنة بجميع أوقات تناول الوجبات الخفيفة الأخرى.



وقالت الدكتورة سارة بيري، من جامعة كينغز كوليدج في لندن وكبيرة العلماء في دراسة Zoe Predict: "بالنظر إلى أن 95% منا يتناولون وجبات خفيفة، وأن ما يقرب من ربع السعرات الحرارية لدينا تأتي من الوجبات الخفيفة، فإن استبدال الوجبات الخفيفة غير الصحية مثل البسكويت ورقائق البطاطس والكعك، بوجبات خفيفة صحية مثل الفاكهة والمكسرات، طريقة بسيطة حقا لتحسين صحتك".

روسيا اليوم

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