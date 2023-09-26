السديري: نعتزم فتح قنصلية في القدس الشرقية

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أكّد السفير السعودي لدى فلسطين، نايف السديري، تمسك السعودية بمبادرة السلام العربية كأساس لحل القضية الفلسطينية.
وقال السديري للصحفيين، بعد لقائه وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، في مقر الوزارة، برام الله، اليوم الثلاثاء، إن "المبادرة العربية هي النقطة الأساسية في أي اتفاق قادم".
وقال إنّه سلّم نسخة من أوراق اعتماده، كسفير لدى فلسطين و قنصلا عاما للسعودية في القدس، مؤكدا أن السعودية تعتزم فتح قنصلية في القدس الشرقية.
وعبر عن سعادته بوجوده في فلسطين، ولقائه الرئيس محمود عباس باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان.
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