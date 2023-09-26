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السديري: نعتزم فتح قنصلية في القدس الشرقية

9/26/2023 8:11:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكّد السفير السعودي لدى فلسطين، نايف السديري، تمسك السعودية بمبادرة السلام العربية كأساس لحل القضية الفلسطينية.
وقال السديري للصحفيين، بعد لقائه وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، في مقر الوزارة، برام الله، اليوم الثلاثاء، إن "المبادرة العربية هي النقطة الأساسية في أي اتفاق قادم".
وقال إنّه سلّم نسخة من أوراق اعتماده، كسفير لدى فلسطين و قنصلا عاما للسعودية في القدس، مؤكدا أن السعودية تعتزم فتح قنصلية في القدس الشرقية.
وعبر عن سعادته بوجوده في فلسطين، ولقائه الرئيس محمود عباس باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان.

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