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الاحتلال يغلق حاجزي الحمرا وتياسير

9/26/2023 8:11:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حاجزي الحمرا وتياسير بالأغوار الشمالية من الاتجاهات كافة.


وأفادت مصادر لـ"وفا " ، بأن الاحتلال أغلق الحاجزين أمام المواطنين الفلسطينيين من الاتجاهات كافة، وذلك في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين.


ويربط الحاجزان العسكريان مدن الضفة بالأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية، وإغلاقه يتسبب بعرقلة حركة المواطنين الفلسطينيين .


كما شدّد الاحتلال من اجراءاته العسكرية على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، وأزمة خانقة بسبب تفتيش لبعض المركبات.


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