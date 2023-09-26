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سامسونج تطلق جدار الإنتاج الافتراضي في أوروبا خلال مشاركتها بمعرضIBC 2023

9/26/2023 8:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم عن التزامها المستمر بمستقبل الإنتاج الافتراضي، وذلك من خلال أحدث سلسلة من شاشات العروض الإعلانية الرقمية.
وأصبح جدار الإنتاج الافتراضي (الطراز: IVC) متوفر الآن في أوروبا، وسيتم عرضه في نسخة العام الجاري 2023 من معرض IBC الذي تستضيفه مدينة أمستردام الهولندية في الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر الجاري. ويعتمد تطوير هذا الطراز على النسخة التي تم الكشف عنها في أمريكا الشمالية في معرض InfoComm 2023.
وقال هون تشونغ، نائب الرئيس التنفيذي للشاشات في سامسونج للإلكترونيات: "سيعمل جدار الإنتاج الافتراضي على إطلاق العنان لإمكانات استثنائية لصانعي الأفلام والمنتجين والاستوديوهات، وذلك من خلال دعم التأثيرات الرقمية، وتسهيل إنشاء المحتوى الافتراضي بطرق أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة. لقد تم اختيار كل ميزة في هذا المنتج بعناية لتمكين الشركات في عمليات إنشاء المحتوى الافتراضي بمستوى استثنائي من الجودة"
وتوفر تقنية الشاشات الرائدة من سامسونج إمكانات إنتاجية قوية تعمل على توسعة الواقع.
ويمكن لاستوديوهات الإنتاج استخدام جدران الشاشات الكبيرة جداً "إل إي دي" لإنشاء محتوى افتراضي، ودمجها مع تقنية التأثيرات المرئية بشكل لحظي لتقليل وقت وتكلفة إنتاج المحتوى. ويعتبر جدار الإنتاج الافتراضي منتجاً رائداً في هذا النوع من الاستخدامات، ويساعد على تضخيم حجم المشاريع عن طريق إضافة مستويات واقعية من التفاصيل والتصميم والحجم والظلال إلى بيئات إنشاء المحتوى الافتراضي.
وتشتمل خيارات طراز IVC الجديد على النسختين (P1.68) و (P2.1)، مع توفير نطاق انحناء يمكن أن يمتد حتى (5,800R)، ليساعد ذلك في خلق مجال رؤية أكثر واقعية. وتحتوي الشاشة أيضاً على ميزة (genlock) المحدثة التي تحافظ على توافق الجدار مع إشارات النظام، لذلك لا يتم إسقاط أو مضاعفة أي إطارات.
وإلى جانب الميزة المحسنة لضبط المراحل التي تتحكم بالتأخير الزمني بين الكاميرا والشاشة، تضمن هذه القدرات الحصول على صورة مثالية.
ولعرض الألوان بأكبر قدر ممكن من الدقة والاتساق، يتميز الجدار بوجود جداول بحث ثلاثية الأبعاد لتصحيح الألوان ومعالجة وتعديل ألوان HDR واسعة النطاق. وفي الوقت نفسه، يساعد برنامج إدارة الإنتاج الافتراضي المتكامل وواجهته البديهية تسهيل إدارة الشاشة، والحصول على أعلى جودة ممكنة للصورة في بيئة إنتاج افتراضية بطريقة أكثر كفاءة.
ويمكن الاستعانة بقدرة الإنتاج الافتراضية لاكتشاف وحل أي مشكلات محتملة تتعلق بشاشات "إل إي دي".
وتم تصميم الجدار أيضاً بطريقة تتوافق مع مختلف بيئات الاستوديوهات، بغض النظر عن حجم الطلب على المبنى. وسواء أكان ذلك لاستوديو يعمل في مجال إنتاج الأفلام ومقاطع الفيديو أو استوديو للواقع الموسّع(XR)، يضمن الجدار جعل إنتاج المحتوى الغامر ممكناً للغاية.
وقال آندي هوك، مدير الحلول التقنية في "وايت لايت": "يسعدنا دعم سامسونج من خلال الإطلاق المثير لسلسلة I VCلجدار الإنتاج الافتراضي في نسخة هذا العام من معرض (IBC).
واعتماداً على تراثنا الغني في إنشاء إنتاج افتراضي متطور واستوديوهات بث الواقع الموسع (XR)، فإننا نشعر بحماسة فائقة إزاء هذه المنتجات الجديدة القوية التي توفرها سلسلة IVC، لاسيّما وأنها تمنحنا مجالاً كبيراً لتصميم بيئات إنتاج افتراضية أكثر تأثيراً ومرونة،مع مواصلة إحراز التقدم والتحول في هذا المجال".
ويتميز الجدار بإمكانات عالية المستوى، بما في ذلك:
النسبة المحسنة بواقع (4:9) التي توفر مجموعة متنوعة من خيارات التركيب، بما في ذلك إمكانية تعليقها أو تجميعها مع شاشات أخرى لتحقيق أقصى قدر من النتائج في بيئات الإنتاج المختلفة.
معدل تحديث يبلغ 12,288 هيرتز للتقليل من خطوط الوميض، وضمان نتيجة واضحة، بغض النظر عن الكاميرا المستخدمة في عملية التصوير.
اعتماد تقنية (Black Seal Technology+) التي تقدم أنقى مستويات اللون الأسود للحصول على عمق جديد. وسيستمتع المستخدمون بمستوى فريد من التباين،حيث تم تصميمه خصيصاً ليكون مقاوماً للغبار والجزيئات الشائعة في بيئات الإنتاج.
قدرة المعالجة بمستوى 20 بت لتقديم خرائط دقيقة للألوان بمستوى مثالي، وتدرّج رمادي خطي دقيق يوضح السمات الجمالية لكل مشهد. وسيتمكن المستخدمون من رؤية التركيب الواقعية والحجم والتفاصيل المتواصلة للظلال.
وأصبح الطرازان (P1.68) و (P2.1) من الجدار متاحين الآن على المستوى العالمي، بما في ذلك الدول الأوروبية.




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