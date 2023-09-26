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الاحتلال يعتقل شابا من بلدة سلوان بالقدس المحتلة

9/26/2023 8:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا، من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة.


وأفادت مصادر لـ "وفا " ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب جهاد الرجبي بعد اقتحام منزله، وحولته للتحقيق.


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