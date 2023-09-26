الاحتلال يعتقل شابا من بلدة سلوان بالقدس المحتلة
التاريخ
9/26/2023 8:11:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا، من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر لـ "وفا " ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب جهاد الرجبي بعد اقتحام منزله، وحولته للتحقيق.
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