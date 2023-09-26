هرتسوغ يحذر من الانقسام ونتنياهو يدعو لوحدة الإسرائيليين

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-حذر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الثلاثاء، من حالة الانقسام التي يشهدها المجتمع اليهودي في الآونة الأخيرة وخاصة بعد الأحداث التي شهدتها تل أبيب بالفصل بين الجنسين في صلوات "عيد الغفران" خلال اليومين الماضيين.
وقال هرتسوغ في حفل إحياء ذكرى "حرب الغفران"، إن "الخلافات الداخلية هي الأخطر على الإطلاق .. بالأمس فقط رأينا في أكبر مدينة عبرية مثالاً مؤلما لكيفية تصاعد الصراع الداخلي وتفاقمه".
وأعرب عن حزنه لرؤية الإسرائيليين وهم يتقاتلون في يوم كان مثالا للوحدة. وفق قوله.
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الشعب، علمانيين ومتدينين، يسار ويمين، يهود وغير يهود، أثبتوا جميعًا أن ما وهو مشترك بيننا أعظم مما يفرقنا".
وأضاف: "أنا متأكد من أنه حتى اليوم ما هو مشترك بيننا سوف يتغلب على ما يفرقنا".
وتابع: "في اللحظات الصعبة جميعنا نتحد .. في اليوم الذي نجد فيه أنفسنا في جولة قتال جديدة نكون جميعنا في صف واحد ضد أعدائنا".
وادعى نتنياهو أن العديد من دول الشرق الأوسط تريد السلام مع إسرائيل .. توسيع دائرة السلام فرصة تاريخية ونحن ملتزمون بها بكل ما أوتينا من قوة مع الحفاظ على المصالح الحيوية لبلادنا".
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