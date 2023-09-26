هرتسوغ يحذر من الانقسام ونتنياهو يدعو لوحدة الإسرائيليين

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-حذر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الثلاثاء، من حالة الانقسام التي يشهدها المجتمع اليهودي في الآونة الأخيرة وخاصة بعد الأحداث التي شهدتها تل أبيب بالفصل بين الجنسين في صلوات "عيد الغفران" خلال اليومين الماضيين.





وقال هرتسوغ في حفل إحياء ذكرى "حرب الغفران"، إن "الخلافات الداخلية هي الأخطر على الإطلاق .. بالأمس فقط رأينا في أكبر مدينة عبرية مثالاً مؤلما لكيفية تصاعد الصراع الداخلي وتفاقمه".





وأعرب عن حزنه لرؤية الإسرائيليين وهم يتقاتلون في يوم كان مثالا للوحدة. وفق قوله.





من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الشعب، علمانيين ومتدينين، يسار ويمين، يهود وغير يهود، أثبتوا جميعًا أن ما وهو مشترك بيننا أعظم مما يفرقنا".





وأضاف: "أنا متأكد من أنه حتى اليوم ما هو مشترك بيننا سوف يتغلب على ما يفرقنا".





وتابع: "في اللحظات الصعبة جميعنا نتحد .. في اليوم الذي نجد فيه أنفسنا في جولة قتال جديدة نكون جميعنا في صف واحد ضد أعدائنا".





وادعى نتنياهو أن العديد من دول الشرق الأوسط تريد السلام مع إسرائيل .. توسيع دائرة السلام فرصة تاريخية ونحن ملتزمون بها بكل ما أوتينا من قوة مع الحفاظ على المصالح الحيوية لبلادنا".