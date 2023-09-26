الشرطة تنظم حملة لتنظيم الحركة المرورية والأسواق في جنين

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN– نظّمت الشرطة اليوم الثلاثاء، وبالشركة مع قيادة منطقة جنين، حملة لتنظيم الأسواق والحركة التجارية والمرورية في أرجاء مدينة جنين .

وأطلق الحملة مدير شرطة المحافظة العميد عزام جبارة، وبمساندة الأجهزة الأمنية التي عملت على تنظيم الحركة المرورية والحركة التجارية والمساهمة في حفظ أمن وأمان المواطن .

وقال جبارة للوكالة الرسمية، إن هذا العمل المستدام يأتي بناء على طلب ومناشدة من المواطنين من أجل تنظيم أسواق المدينة ومنع التعديات واحتلال الأرصفة من قبل التجار، ما يساهم في تخفيف الأزمات وتسوق المواطنين بكل يسر وسهولة، وحفظ الأمن والأمان للمواطن والتاجر وسائق المركبة وكل مرتاد لأسواق المدينة.

وأضاف "لن نسمح بعملية استمرار احتلال الأرصفة من قبل أصحاب البسطات وبعض التجار، لأنها حق مشروع للمواطن"، مشيرا الى أن الشرطة أمهلتهم حتى نهاية الأسبوع لتصويب أوضاعهم.