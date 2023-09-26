الشرطة تنظم حملة لتنظيم الحركة المرورية والأسواق في جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN– نظّمت الشرطة اليوم الثلاثاء، وبالشركة مع قيادة منطقة جنين، حملة لتنظيم الأسواق والحركة التجارية والمرورية في أرجاء مدينة جنين .
وأطلق الحملة مدير شرطة المحافظة العميد عزام جبارة، وبمساندة الأجهزة الأمنية التي عملت على تنظيم الحركة المرورية والحركة التجارية والمساهمة في حفظ أمن وأمان المواطن .
وقال جبارة للوكالة الرسمية، إن هذا العمل المستدام يأتي بناء على طلب ومناشدة من المواطنين من أجل تنظيم أسواق المدينة ومنع التعديات واحتلال الأرصفة من قبل التجار، ما يساهم في تخفيف الأزمات وتسوق المواطنين بكل يسر وسهولة، وحفظ الأمن والأمان للمواطن والتاجر وسائق المركبة وكل مرتاد لأسواق المدينة.
وأضاف "لن نسمح بعملية استمرار احتلال الأرصفة من قبل أصحاب البسطات وبعض التجار، لأنها حق مشروع للمواطن"، مشيرا الى أن الشرطة أمهلتهم حتى نهاية الأسبوع لتصويب أوضاعهم.
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