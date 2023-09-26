5 علامات تشير إلى ضرورة استبدال بطارية سيارتك

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعد البطارية جزءاً مهماً لتشغيل السيارة وتزويدها بالطاقة، فهي توفر دفعة من الكهرباء اللازمة لتشغيل جميع المكونات الكهربائية في السيارة؛ ومع ذلك مثل أي نوع من البطاريات فهي ليست مصممة لتدوم إلى الأبد، وسوف تحتاج إلى الاستبدال من وقت لآخر.

نستعرض في هذه المقالة 5 علامات تشير إلى أن بطارية سيارتك بحاجة إلى الاستبدال وفقاً لموقع هولين شيدز.

ما هي بطارية السيارة؟

بطارية السيارة هي بطارية قابلة لإعادة الشحن بواسطة المولد وتستخدم لبدء تشغيل السيارة، حيث توفر تياراً كهربائياً لمحرك التشغيل الذي يعمل بالطاقة الكهربائية، وتقوم بعد ذلك بتشغيل محرك الاحتراق الداخلي الذي يعمل بالطاقة الكيميائية. كما أنها تعمل بمثابة واقي من زيادة التيار لأجهزة الكمبيوتر في السيارة وتوفر الطاقة اللازمة لبقية العناصر مثل مساحات الزجاج الأمامي والستيريو والأضواء عند إيقاف تشغيل المحرك.

العلامات الـ 5 التي تدل على أن بطارية سيارتك بحاجة إلى الاستبدال:

1. صعوبة في بدء التشغيل وتدوير المحرك

إحدى العلامات الأكثر وضوحاً التي تشير إلى أن بطاريتك قد تكون مستهلكة هي إذا كنت تواجه مشكلة في تشغيل سيارتك، فمع مرور الوقت تتآكل المكونات الموجودة داخل بطارية السيارة وتصبح أقل فعالية، فعند حدوث ذلك تستغرق البطارية وقتاً أطول لتلقي الشحن من المولد، وهذا يعني الانتظار بضع ثوانٍ أخرى حتى يتم تشغيل المحرك؛ في هذه الحالة لا تنتظر حتى تنفد بطارية سيارتك تماماً قبل استبدالها، حيث من الممكن أن تتعطل بسهولة وتعجز عن تشغيل المحرك.

إذا لاحظت بداية بطيئة أو بداية ضعيفة فمن المحتمل أن البطارية على وشك النفاد، وإذا كنت تسمع صوت نقر عند محاولة تشغيل المحرك فمن المحتمل أن تكون البطارية فارغة بالفعل. تأكد من اصطحاب سيارتك إلى الميكانيكي بمجرد ملاحظة صعوبة في تشغيل المحرك.

2. مشاكل في أضواء لوحة القيادة وتشغيل الأنوار

راقب ضوء فحص المحرك في سيارتك، إذا عملت أضواء التحذير الموجودة على لوحة القيادة فجأة فلا تتجاهلها؛ يشير هذا غالباً إلى وجود مشكلة في البطارية أو أحد أجهزة الكمبيوتر في السيارة، وقد يعني ذلك أن المولد لم يعد يعيد الشحن إليها، أو قد يعني أن البطارية قد ضعفت وبدأت تتلف. وفي كلتا الحالتين من المهم استشارة ميكانيكي حتى لو كانت تشير إلى مشكلة مختلفة، حيث يمكنك اختبار البطارية والتأكد من أنها تعمل بكامل طاقتها.

قد تلاحظ أيضاً المصابيح الأمامية الخافتة، فعندما تتعطل البطارية لن تتمكن من تشغيل المكونات الكهربائية لسيارتك بالكامل إلى الحد الذي يمكنها فعله عادةً.

إذا بدت مصابيحك الأمامية خافتة وضعيفة بشكل غير عادي خاصة عند تشغيل المحرك فقد يعني ذلك أن بطاريتك في طريقها إلى النفاذ. قد تبدو الأضواء الداخلية أيضاً خافتة أكثر من المعتاد أو قد تبدأ في الوميض عندما تكون السيارة في وضع الخمول أو عند تشغيلها.

قد يكون أي أداء غير عادي من أضواء سيارتك خطيراً، لذا تأكد من فحص سيارتك على الفور للحفاظ على ظروف القيادة الآمنة.

3. الأعطال الكهربائية

إذا لم تستجيب النوافذ الكهربائية أو أقفال الأبواب كالمعتاد فقد تكون البطارية ضعيفة، كما يمكن أن تشير المشكلات المتعلقة بالمقاعد الكهربائية وستيريو السيارة أيضاً إلى مشكلات في البطارية. تعمل البطارية على تشغيل جميع المكونات الكهربائية في سيارتك بما في ذلك هاتفك عند توصيله بالشاحن.

إذا بدأت تضعف البطارية فلن تكون قادرة على تشغيل هذه الأجزاء كما تفعل عادة؛ لذلك عليك اختبار مكوناتك الإلكترونية لمعرفة ما إذا كانت جميعها تواجه مشكلات. أي حوادث غريبة تتعلق بالمكونات الكهربائية في سيارتك تحتاج إلى التحقق منها، لذا تأكد من زيارة ورشة إصلاح السيارات على الفور. يجب عليك أيضاً أن تفكر في عدد المكونات التي تعمل بالطاقة الكهربائية والتي تستخدمها بانتظام مقارنة بآخر مرة تم فيها استبدال البطارية، فكلما زاد استهلاكك للكهرباء كلما استنزفت البطارية بشكل أسرع.

4. أداء ضعيف في الطقس البارد

بشكل عام لا تعمل بطاريات السيارات بشكل جيد في البرد، لذا يجب على السائقين الذين يعيشون في مناطق تشهد تساقط الثلوج أو غيرها من الظروف المناخية الباردة أن ينتبهوا بشكل خاص إلى صحة بطارية سيارتهم خلال فصل الشتاء.

إذا أصبح الجو بارداً بدرجة كافية فقد تتجمد بطاريتك بالفعل، حيث ستبدأ تفاعلاتها الكيميائية في التباطؤ.

يتم طلب أقصى تيار من بطارية السيارة في الطقس البارد بسبب بطء حركة زيت المحرك، وهذا ما سيؤدي إلى استنزاف عمر البطارية بسرعة لأنها تتطلب طاقة أكبر بكثير لبدء تشغيل المحرك. إذا بدأت تلاحظ ضعف أداء سيارتك عند بدء التشغيل خلال فصل الشتاء فقد تكون البطارية ضعيفة.

وفقاً لجيف بارون من مختبر البطاريات الدولي:“إذا كان الجو بارداً فأنت بحاجة إلى فحص بطارية السيارة، بالإضافة إلى فحص مانع التجمد”. يمكن للبطاريات الأحدث التعامل مع الطقس البارد بكفاءة أكبر، لذلك من الجيد استبدال بطاريتك بواسطة ميكانيكي قبل موسم الطقس البارد.

5. رائحة غريبة

إذا بدأت تلاحظ رائحة جديدة غريبة في سيارتك فقد يكون ذلك علامة واضحة على وجود بطارية منتهية الصلاحية.

غالباً ما تشير الرائحة الكريهة المشابهة للبيض الفاسد إلى تسرب الغاز من البطارية، حيث تحتوي البطاريات على حمض الكبريت الذي يمكن أن يتسرب في حالة تلف البطارية. يمكن أن يكون حمض الكبريت خطيراً للغاية ويؤدي إلى إتلاف أو تآكل أجزاء أخرى من سيارتك، لذلك يجب استبداله على الفور.

إذا تسببت هذه الأحماض المدمرة في إتلاف أجزاء أخرى من السيارة فقد يكون إصلاحها أكثر تكلفة بكثير من استبدال البطارية. هذا ليس من المؤشرات الأكثر شيوعاً، ولكن يجب عليك دائماً إحضار سيارتك إلى أقرب ميكانيكي إذا لاحظت رائحة غريبة من أي نوع.