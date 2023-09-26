5 علامات تشير إلى ضرورة استبدال بطارية سيارتك

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تعد البطارية جزءاً مهماً لتشغيل السيارة وتزويدها بالطاقة، فهي توفر دفعة من الكهرباء اللازمة لتشغيل جميع المكونات الكهربائية في السيارة؛ ومع ذلك مثل أي نوع من البطاريات فهي ليست مصممة لتدوم إلى الأبد، وسوف تحتاج إلى الاستبدال من وقت لآخر.
نستعرض في هذه المقالة 5 علامات تشير إلى أن بطارية سيارتك بحاجة إلى الاستبدال وفقاً لموقع هولين شيدز.
ما هي بطارية السيارة؟
بطارية السيارة هي بطارية قابلة لإعادة الشحن بواسطة المولد وتستخدم لبدء تشغيل السيارة، حيث توفر تياراً كهربائياً لمحرك التشغيل الذي يعمل بالطاقة الكهربائية، وتقوم بعد ذلك بتشغيل محرك الاحتراق الداخلي الذي يعمل بالطاقة الكيميائية. كما أنها تعمل بمثابة واقي من زيادة التيار لأجهزة الكمبيوتر في السيارة وتوفر الطاقة اللازمة لبقية العناصر مثل مساحات الزجاج الأمامي والستيريو والأضواء عند إيقاف تشغيل المحرك.
العلامات الـ 5 التي تدل على أن بطارية سيارتك بحاجة إلى الاستبدال:
1. صعوبة في بدء التشغيل وتدوير المحرك
إحدى العلامات الأكثر وضوحاً التي تشير إلى أن بطاريتك قد تكون مستهلكة هي إذا كنت تواجه مشكلة في تشغيل سيارتك، فمع مرور الوقت تتآكل المكونات الموجودة داخل بطارية السيارة وتصبح أقل فعالية، فعند حدوث ذلك تستغرق البطارية وقتاً أطول لتلقي الشحن من المولد، وهذا يعني الانتظار بضع ثوانٍ أخرى حتى يتم تشغيل المحرك؛ في هذه الحالة لا تنتظر حتى تنفد بطارية سيارتك تماماً قبل استبدالها، حيث من الممكن أن تتعطل بسهولة وتعجز عن تشغيل المحرك.
إذا لاحظت بداية بطيئة أو بداية ضعيفة فمن المحتمل أن البطارية على وشك النفاد، وإذا كنت تسمع صوت نقر عند محاولة تشغيل المحرك فمن المحتمل أن تكون البطارية فارغة بالفعل. تأكد من اصطحاب سيارتك إلى الميكانيكي بمجرد ملاحظة صعوبة في تشغيل المحرك.
2. مشاكل في أضواء لوحة القيادة وتشغيل الأنوار
راقب ضوء فحص المحرك في سيارتك، إذا عملت أضواء التحذير الموجودة على لوحة القيادة فجأة فلا تتجاهلها؛ يشير هذا غالباً إلى وجود مشكلة في البطارية أو أحد أجهزة الكمبيوتر في السيارة، وقد يعني ذلك أن المولد لم يعد يعيد الشحن إليها، أو قد يعني أن البطارية قد ضعفت وبدأت تتلف. وفي كلتا الحالتين من المهم استشارة ميكانيكي حتى لو كانت تشير إلى مشكلة مختلفة، حيث يمكنك اختبار البطارية والتأكد من أنها تعمل بكامل طاقتها.
قد تلاحظ أيضاً المصابيح الأمامية الخافتة، فعندما تتعطل البطارية لن تتمكن من تشغيل المكونات الكهربائية لسيارتك بالكامل إلى الحد الذي يمكنها فعله عادةً.
إذا بدت مصابيحك الأمامية خافتة وضعيفة بشكل غير عادي خاصة عند تشغيل المحرك فقد يعني ذلك أن بطاريتك في طريقها إلى النفاذ. قد تبدو الأضواء الداخلية أيضاً خافتة أكثر من المعتاد أو قد تبدأ في الوميض عندما تكون السيارة في وضع الخمول أو عند تشغيلها.
قد يكون أي أداء غير عادي من أضواء سيارتك خطيراً، لذا تأكد من فحص سيارتك على الفور للحفاظ على ظروف القيادة الآمنة.
3. الأعطال الكهربائية
إذا لم تستجيب النوافذ الكهربائية أو أقفال الأبواب كالمعتاد فقد تكون البطارية ضعيفة، كما يمكن أن تشير المشكلات المتعلقة بالمقاعد الكهربائية وستيريو السيارة أيضاً إلى مشكلات في البطارية. تعمل البطارية على تشغيل جميع المكونات الكهربائية في سيارتك بما في ذلك هاتفك عند توصيله بالشاحن.
إذا بدأت تضعف البطارية فلن تكون قادرة على تشغيل هذه الأجزاء كما تفعل عادة؛ لذلك عليك اختبار مكوناتك الإلكترونية لمعرفة ما إذا كانت جميعها تواجه مشكلات. أي حوادث غريبة تتعلق بالمكونات الكهربائية في سيارتك تحتاج إلى التحقق منها، لذا تأكد من زيارة ورشة إصلاح السيارات على الفور. يجب عليك أيضاً أن تفكر في عدد المكونات التي تعمل بالطاقة الكهربائية والتي تستخدمها بانتظام مقارنة بآخر مرة تم فيها استبدال البطارية، فكلما زاد استهلاكك للكهرباء كلما استنزفت البطارية بشكل أسرع.
4. أداء ضعيف في الطقس البارد
بشكل عام لا تعمل بطاريات السيارات بشكل جيد في البرد، لذا يجب على السائقين الذين يعيشون في مناطق تشهد تساقط الثلوج أو غيرها من الظروف المناخية الباردة أن ينتبهوا بشكل خاص إلى صحة بطارية سيارتهم خلال فصل الشتاء.
إذا أصبح الجو بارداً بدرجة كافية فقد تتجمد بطاريتك بالفعل، حيث ستبدأ تفاعلاتها الكيميائية في التباطؤ.
يتم طلب أقصى تيار من بطارية السيارة في الطقس البارد بسبب بطء حركة زيت المحرك، وهذا ما سيؤدي إلى استنزاف عمر البطارية بسرعة لأنها تتطلب طاقة أكبر بكثير لبدء تشغيل المحرك. إذا بدأت تلاحظ ضعف أداء سيارتك عند بدء التشغيل خلال فصل الشتاء فقد تكون البطارية ضعيفة.
وفقاً لجيف بارون من مختبر البطاريات الدولي:“إذا كان الجو بارداً فأنت بحاجة إلى فحص بطارية السيارة، بالإضافة إلى فحص مانع التجمد”. يمكن للبطاريات الأحدث التعامل مع الطقس البارد بكفاءة أكبر، لذلك من الجيد استبدال بطاريتك بواسطة ميكانيكي قبل موسم الطقس البارد.
5. رائحة غريبة
إذا بدأت تلاحظ رائحة جديدة غريبة في سيارتك فقد يكون ذلك علامة واضحة على وجود بطارية منتهية الصلاحية.
غالباً ما تشير الرائحة الكريهة المشابهة للبيض الفاسد إلى تسرب الغاز من البطارية، حيث تحتوي البطاريات على حمض الكبريت الذي يمكن أن يتسرب في حالة تلف البطارية. يمكن أن يكون حمض الكبريت خطيراً للغاية ويؤدي إلى إتلاف أو تآكل أجزاء أخرى من سيارتك، لذلك يجب استبداله على الفور.
إذا تسببت هذه الأحماض المدمرة في إتلاف أجزاء أخرى من السيارة فقد يكون إصلاحها أكثر تكلفة بكثير من استبدال البطارية. هذا ليس من المؤشرات الأكثر شيوعاً، ولكن يجب عليك دائماً إحضار سيارتك إلى أقرب ميكانيكي إذا لاحظت رائحة غريبة من أي نوع.
MENAFN26092023000151011027ID1107143798