أواني الطهي.. خطر كامن في مطبخك

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعتبر المقالي أو أواني الطهي من العناصر الأساسية لمعدات المطبخ، ولكن من ناحية أخرى، يمكن أن تشكل مصدر قلق على صحة الإنسان، حيث يمكن أن يؤدي استخدامها إلى فقدان العناصر الغذائية، وتفاعل الطعام مع تسرب المواد الضارة.

إلى جانب أنه يتم إنتاج مواد كيميائية سامة عند تسخينها فوق درجة حرارة معينة، لذلك نرصد ونناقش المخاطر الصحية للمقالي غير اللاصقة في هذا التقرير....

يحذر الأطباء من أن الاحتفاظ بالأواني المخدوشة والاستمرار في الطهي بها لا يضر بصحتك فحسب، بل يمكن أن يزيد أيضاً من خطر الإصابة بالسرطان.





ووفقا لمجلة Science of the Total Environment، أكد علماء من جامعة نيوكاسل الأسترالية وجامعة فلندرز أن المقالي يمكن أن تشكل مخاطر صحية إذا تعرضت لأنواع معينة من الخدوش.

وأكدت الدراسات أنه في حالة تلف مقلاة بسبب الخدوش، يمكن أن ينتشر أكثر من 2.3 مليون جزيء من البلاستيك النانوي وينتقل إلى الطعام.

تشير بعض الدراسات إلى أن درجات الحرارة المرتفعة المستخدمة عند طهي الأسماك في المقالي العميقة وأدوات الطهي غير اللاصقة ترتبط بتكوين منتجات أكسدة الكوليسترول (COPs).

وقد تم ربط مرض الانسداد الرئوي المزمن بدوره بأمراض القلب التاجية وتصلب الشرايين وعدد من الأمراض المزمنة الأخرى، بينما وجد أن إضافة مزيج التوابل (البقدونس أو مزيج الثوم) قبل طهي الأسماك يقلل بشكل كبير من إنتاج مرض الانسداد الرئوي المزمن أثناء القلي بالهواء.

بالإضافة إلى ذلك، حذر تانغ يو هونغ، المهندس الميكانيكي ومدير الدراسة، من أن أحدث نتائج الأبحاث تحذر الناس من ضرورة الاهتمام باختيار واستخدام أواني الطبخ لتجنب تلوث الطعام.