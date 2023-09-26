أواني الطهي.. خطر كامن في مطبخك

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- Khaberni) خبرني - تعتبر المقالي أو أواني الطهي من العناصر الأساسية لمعدات المطبخ، ولكن من ناحية أخرى، يمكن أن تشكل مصدر قلق على صحة الإنسان، حيث يمكن أن يؤدي استخدامها إلى فقدان العناصر الغذائية، وتفاعل الطعام مع تسرب المواد الضارة.
إلى جانب أنه يتم إنتاج مواد كيميائية سامة عند تسخينها فوق درجة حرارة معينة، لذلك نرصد ونناقش المخاطر الصحية للمقالي غير اللاصقة في هذا التقرير....
يحذر الأطباء من أن الاحتفاظ بالأواني المخدوشة والاستمرار في الطهي بها لا يضر بصحتك فحسب، بل يمكن أن يزيد أيضاً من خطر الإصابة بالسرطان.
ووفقا لمجلة Science of the Total Environment، أكد علماء من جامعة نيوكاسل الأسترالية وجامعة فلندرز أن المقالي يمكن أن تشكل مخاطر صحية إذا تعرضت لأنواع معينة من الخدوش.
وأكدت الدراسات أنه في حالة تلف مقلاة بسبب الخدوش، يمكن أن ينتشر أكثر من 2.3 مليون جزيء من البلاستيك النانوي وينتقل إلى الطعام.
تشير بعض الدراسات إلى أن درجات الحرارة المرتفعة المستخدمة عند طهي الأسماك في المقالي العميقة وأدوات الطهي غير اللاصقة ترتبط بتكوين منتجات أكسدة الكوليسترول (COPs).
وقد تم ربط مرض الانسداد الرئوي المزمن بدوره بأمراض القلب التاجية وتصلب الشرايين وعدد من الأمراض المزمنة الأخرى، بينما وجد أن إضافة مزيج التوابل (البقدونس أو مزيج الثوم) قبل طهي الأسماك يقلل بشكل كبير من إنتاج مرض الانسداد الرئوي المزمن أثناء القلي بالهواء.
بالإضافة إلى ذلك، حذر تانغ يو هونغ، المهندس الميكانيكي ومدير الدراسة، من أن أحدث نتائج الأبحاث تحذر الناس من ضرورة الاهتمام باختيار واستخدام أواني الطبخ لتجنب تلوث الطعام.
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