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لقاحات كورونا المطورة تصل إسرائيل

9/26/2023 7:28:16 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أفادت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء، بأن الشحنة الأولى من لقاحات كورونا الجديدة ستصل إلى إسرائيل هذه الليلة.

وأوضحت المصادر، أن اللقاحات الجديدة ستصل من شركة "موديرنا"، وتم تطوير اللقاحات التي ستصل وعددها 200 ألف تتناسب مع طفرات متحور "أوميكرون" الجديدة، بسبب الارتفاع المستمر في معدلات الإصابة بالمرض وارتفاع الحالات الحرجة في إسرائيل.


وكانت وزارة وزارة الصحة الإسرائيلية قد أوصت في البداية بالتطعيم لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاماً فما فوق.

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