لقاحات كورونا المطورة تصل إسرائيل

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أفادت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء، بأن الشحنة الأولى من لقاحات كورونا الجديدة ستصل إلى إسرائيل هذه الليلة.
وأوضحت المصادر، أن اللقاحات الجديدة ستصل من شركة "موديرنا"، وتم تطوير اللقاحات التي ستصل وعددها 200 ألف تتناسب مع طفرات متحور "أوميكرون" الجديدة، بسبب الارتفاع المستمر في معدلات الإصابة بالمرض وارتفاع الحالات الحرجة في إسرائيل.
وكانت وزارة وزارة الصحة الإسرائيلية قد أوصت في البداية بالتطعيم لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاماً فما فوق.
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