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الكلباني طبيباً بالإعلان الترويجي لموسم الرياض - فيديو

9/26/2023 7:28:16 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، مقطع فيديو ترويجيا لموسم الرياض 2023، يظهر به عادل الكلباني، ولاعب نادي النصر السابق حسين هادي.

وكان الكلباني وهادي يقومان بمشهد تمثيلي للإعلام عن موسم الرياض بحلته الجديدة تحت شعار "بيق تايم" ، وظهر هادي وهو يتقمص دور مريض ويردد قائلا: "ماني ماني"، بينما كان الكلباني يمثل دور طبيب، حيث ذهب إليه حسين هادي لإجراء فحص طبي، حيث نصحه الكلباني بعدم الإكثار في العشاء.


وسينطلق موسم الرياض هذا العام يوم 28 أكتوبر 2023 بُمشاركة أشهر النجوم، يصاحبه نزال حزام موسم الرياض، الذي يُعد الحدث الأول والأكبر من نوعه، وأحد أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل

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