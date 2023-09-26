الكلباني طبيباً بالإعلان الترويجي لموسم الرياض - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، مقطع فيديو ترويجيا لموسم الرياض 2023، يظهر به عادل الكلباني، ولاعب نادي النصر السابق حسين هادي.
وكان الكلباني وهادي يقومان بمشهد تمثيلي للإعلام عن موسم الرياض بحلته الجديدة تحت شعار "بيق تايم" ، وظهر هادي وهو يتقمص دور مريض ويردد قائلا: "ماني ماني"، بينما كان الكلباني يمثل دور طبيب، حيث ذهب إليه حسين هادي لإجراء فحص طبي، حيث نصحه الكلباني بعدم الإكثار في العشاء.
وسينطلق موسم الرياض هذا العام يوم 28 أكتوبر 2023 بُمشاركة أشهر النجوم، يصاحبه نزال حزام موسم الرياض، الذي يُعد الحدث الأول والأكبر من نوعه، وأحد أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل
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