مناصب شاغرة بعد التعديل الوزاري الجديد

(MENAFN
- Khaberni) خبرني- شغر منصب رئيس هيئة المديرين في شركة مياه اليرموك بعد تعيين ناديا الروابدة وزيرا للعمل في التعديل الوزاري السابع على حكومة بشر الخصاونة.
كما شغر منصب أمين عام وزارة النقل، بعد تعيين المهندسة وسام التهتموني وزيرا للنقل.
وبعد التعديل الحكومي ، شغرت عدة منصب قيادية بعد تعيين الدكتور مهند المبيضين وزيرا للاتصال الحكومي، وهي ، نائب رئيس الجامعة الأردنية وعضو مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان ومدير عام مركز التوثيق الملكي.
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