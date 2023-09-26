الإمارات تهدي العرب أول ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية

أهدت الإمارات العرب أول ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية الجارية حالياً في الصين بفوز ماغدوميدومار بالمركز الأول في منافسات الجودو فوق 100 كلغ، ليرفع منتخب الجودو رصيده في الآسياد إلى 5 ميداليات ملونة.

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