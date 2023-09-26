الإمارات تهدي العرب أول ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية

الإمارات تهدي العرب أول ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية
التاريخ
9/26/2023 7:28:10 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أهدت الإمارات العرب أول ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية الجارية حالياً في
الصين بفوز ماغدوميدومار بالمركز الأول في منافسات الجودو فوق 100 كلغ، ليرفع منتخب الجودو رصيده في الآسياد إلى 5 ميداليات ملونة.
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