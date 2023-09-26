الجمعة عطلة المولد النبوي بأسواق المال في الدولة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأنه استناداً إلى التعميم الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية رقم (10) لسنة 2023 م بشأن عطلة المولد النبوي الشريف لعام 1445 هـ للوزارات والجهات الاتحادية بالدولة؛ وبعد التنسيق مع الأسواق المالية، فقد تقرر أن تكون عطلة الأسواق المالية بالدولة بمناسبة المولد النبوي الشريف يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين 2 أكتوبر 2023.
أما بالنسبة لبورصة دبي للذهب والسلع فستستمر في العمل خلال فترة العطلة المذكورة، وستكون ساعات التداول كما في المعتاد.
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