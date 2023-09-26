الجمعة عطلة المولد النبوي بأسواق المال في الدولة

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأنه استناداً إلى التعميم الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية رقم (10) لسنة 2023 م بشأن عطلة المولد النبوي الشريف لعام 1445 هـ للوزارات والجهات الاتحادية بالدولة؛ وبعد التنسيق مع الأسواق المالية، فقد تقرر أن تكون عطلة الأسواق المالية بالدولة بمناسبة المولد النبوي الشريف يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين 2 أكتوبر 2023.

أما بالنسبة لبورصة دبي للذهب والسلع فستستمر في العمل خلال فترة العطلة المذكورة، وستكون ساعات التداول كما في المعتاد.