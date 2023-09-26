«أڤيڤا» تطرح حلولها للبرمجيات الصناعية في «أديبيك 2023»

تشارك أڤيڤا، المتخصصة عالمياً في البرمجيات الصناعية، في دعم الجهود الرامية إلى مستقبل بيئي أفضل خلال فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبيك 2023) – أحد أكبر الفعاليات العالمية وأكثرها تأثيراً في قطاع الطاقة. وستسلط أڤيڤا الضوء على الحلول الرقمية التي تتيح للشركات الصناعية تسريع انتقال الطاقة ودعم تخفيض الانبعاثات بشكل قابل للقياس، بما يشمل كذلك القطاعات التي تتسم بانبعاثات الكربون المرتفعة.



وقال كاسبر هيرتسبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة أڤيڤا والذي يقود وفدها المشارك في أديبيك: «نعمل على تمكين الفرق والشركات الصناعية للتعاون خارج النطاق المكاني عبر البيانات المتكاملة، لنحقق المرئيات التي تقود إلى تعزيز الكفاءة وتخفيض الفوائض. فنحن نعتبر ذلك بمثابة بصمتنا التقنية وركيزة استراتيجيتنا للاستدامة، والمجال الذي نمتلك فيه الفرصة الأكبر لدفع عجلة التغيير الإيجابي كشركة للبرمجيات».



وأضاف: «تعزز مشاركتنا في أديبيك 2023 التزامنا تجاه تزويد القطاعات بالمعلومات والمرئيات الموثوقة التي تدعم الاستخدام المسؤول للموارد وتسرّع وصولهم إلى صافي الانبعاث الصفري».



وسيتحدث كاسبر هيرتسبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة أڤيڤا، حول دور التقنيات الرقمية كعوامل تمكين رئيسية لانتقال الطاقة، وذلك خلال جلسة بعنوان «التوسع في استخدام التقنيات لضمان كفاءة واستدامة الانتقال» خلال مؤتمر أديبيك 2023 الاستراتيجية يوم 4 أكتوبر، في جلسة من الساعة 10:00 إلى 11:00 صباحاً.



ويستمر التركيز على الاستدامة كأولوية أساسية تتجاوز اجتماعات مجالس الإدارة، وفقاً لما أكدته جوانا مينجاي، المدير الأول للاستدامة في أڤيڤا والتي ستكون ضمن وفد الشركة، حيث قالت: «يقدر المنتدى الاقتصادي العالمي أن التقنيات الرقمية المطبقة على نطاق واسع ستمثل فرصة لتخفيض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 20% بحلول العام 2050، وترغب أڤيڤا في دعم عدد متزايد من العملاء في تطوير الخطوط الأساسية والمستهدفات لتوفير وتجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون».



وأضافت: «يعد إلهام عملائنا لتحويل الآثار البيئية والاجتماعية لأعمالهم واحداً من أبرز أهدافنا، وستقوم أڤيڤا خلال فعاليات أديبيك بعرض كيفية استخدام منتجي الطاقة للحلول الرقمية الموثوقة والآمنة من أجل تقليل الانبعاثات وتعزيز الكفاءة في سلاسل قيمة الطاقة المعاصرة».

«تسهم برمجياتنا في انتقال الطاقة بطريقتين، وهما: المساعدة في تسريع تنفيذ حلول الطاقة النظيفة كالرياح والشمس، والطاقة النووية والتزويد الدوراني، إلى جانب مساعدة الرواد في تسريع تطبيق التقنيات النظيفة الجديدة مثل الهيدروجين النظيف والأمونيا والوقود الحيوي المتقدم وأنظمة احتجاز واستخدام وتخزين الكربون».

واختتمت حديثها بالقول: «تمكن منتجاتنا العملاء من جعل مشاريعه أكثر استدامة من خلال تحسين الكفاءة وتخفيض انبعاثات الكربون وتقليل النفايات وتحسين دوران الاقتصاد. وأتطلع إلى المشاركة في أديبيك إلى جانب المختصين بقطاع الطاقة لنعمل معاً على تحديد الوسائل المبتكرة لتخفيض الانبعاثات بسرعة أكبر».



وسيضم وفد أڤيڤا كذلك كلاً من راشيش مودي، نائب الرئيس التنفيذي لاستراتيجية وتحقيق خطط الأعمال، والذي سيتحدث خلال المؤتمر الاستراتيجي للصناعة والتصنيع الساعة 15:30 – 16:00 يوم 2 أكتوبر في جلسة عنوانها «إطلاق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي في مجال التصنيع»، إلى جانب سو كوينسي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، وسارا فولبي، النائب الأول للرئيس لشؤون التسويق المؤسسي والإقليمي، وإيفجيني فيدوتوف، النائب الأول للرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ونايف بوشعيا، نائب الرئيس في الشرق الأوسط وأفريقيا.



ومن جانبه قال إيفجيني فيدوتوف، النائب الأول للرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى أڤيڤا: «من المتوقع أن يؤدي النمو القوي في الطلب على الهيدروجين، وتبني التقنيات النظيفة لإنتاجه، إلى دعم الجهود العالمية لتخفيض انبعاثات الكربون وخصوصاً في القطاعات الأكثر صعوبة كالصناعات الثقيلة والنقل. وستلعب منطقة الشرق الأوسط دوراً كبيراً في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر على المستوى العالمي وسلسلة الإمداد الخاصة به، كما إن وفرة الطاقة الشمسية ذات التكلفة المنخفضة تعني أن معظم المنطقة تتمتع بأفضليات كبيرة للإنتاج في الطاقات الخضراء. إنها مرحلة حافلة بالإمكانات ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذا القطاع الواعد وفي مقدمة الابتكار». ومن الجدير بالذكر أن فيدوتوف سيتحدث خلال المؤتمر الاستراتيجي للهيدروجين يوم 4 أكتوبر الساعة 11:30 – 12:00 في جلسة حول «بناء سلاسل الإمداد المرنة لاقتصاد الهيدروجين».



وتستعرض أڤيڤا خلال الفعالية مجموعتها الكاملة من الحلول الرقمية المتطورة عبر ثلاثة عروض تسلط الضوء على ما يلي:



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كيف يمكن لمنظومة متكاملة تعتمد على مركز بيانات أڤيڤا أن تحيي مفهوم الإمارات المترابطة، بينما تدعم انتقال الطاقة في الإمارات والشرق الأوسط (ركن صياغة المستقبل المترابط).



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كيف يساعد التناغم بين حلول EcoStruxure من شنايدر إلكتريك وحلول أڤيڤا في تصميم وبناء وتشغيل المصانع الأكثر كفاءة، والتي تجمع بين كفاءة العمليات والطاقة (ركن تصميم وبناء المستقبل).

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كيف يمكن لتزويد العامل المتصل بأكبر قدر من المعلومات لكفاءة اتخاذ القرار أن يسهم في تحسين كفاءة وفعاليات العمليات التشغيلية في منظومة الطاقة (ركن تشغيل وتحسين المستقبل).



سيقوم خبراء أڤيڤا بعرض برمجيات الشركة الرائدة، ومنها تقنية التوأمة الرقمية من أڤيڤا التي تساعد في تحقيق أداء متفوق في حيادية الكربون، ومنتجات تحسين سلسلة القيمة، وحلول إدارة أداء الأصول، وغيرها. كما ستتاح الفرصة للحاضرين لرؤية مركز العمليات الموحدة من أڤيڤا وكيف يوفر رؤية شمولية لعمليات المصنع، مع التركيز على عرض مصادر الطاقة والاستهلاك وبيانات انبعاث غازات الدفيئة.