«بريسايت» تعين «كيو» مزوداً للسيولة لتعزيز أسهمها في سوق أبوظبي

أعلنت شركة بريسايت، المتخصصة في تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، تعيين كيو لصناعة السوق (QMM) مزوداً للسيولة سعياً لتعزيز تداولات سهم بريسايت المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبموجب اتفاقية توفير السيولة المبرمة بين الطرفين، بدأت «كيو لصناعة السوق» بتوفير السيولة لأسهم بريسايت، وذلك عن طريق تقديم عروض أسعار في اتجاهين بما يتوافق مع اللوائح التي وضعها سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز السيولة وضمان سوق منظم وتعزيز ثقة المستثمرين في أسهم «بريسايت» المتداولة للعامة. وقد تم إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في شهر مارس الماضي عبر طرح أولي تجاوز الاكتتاب فيه مقدار 136 مرة في المجموع. وقد حقق الاكتتاب العام عائدات بلغت حوالي 496 مليون دولار (1.822 مليار درهم).

تأسست شركة بريسايت في العام 2020 وطورت خبرة عميقة في البيانات الضخمة وتحليلاتها والذكاء الاصطناعي لإنشاء حلول تقوم بتجميع المعلومات وتوليد رؤى لتمكين العملاء من اتخاذ قرارات مؤثرة وتحويل أكبر تحديات اليوم إلى فرص قيمة.

وعملت «بريسايت» مع حكومة أبوظبي خلال جائحة كوفيد 19 لإعداد نظام لتتبع المخالطين والتحكم بانتشار الجائحة، كما دعمت أمن وإدارة معرض إكسبو 2020 دبي لضمان تمكن 24 مليون زائر من حضور الحدث بأمان وسلامة، ودخلت في شراكة مع جهاز أبوظبي للمحاسبة من أجل توفير منصات متعددة للذكاء الاصطناعي للمساعدة في تعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة لدى جميع الجهات الحكومية في أبوظبي.

وأخيراً، وقعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع «بريسايت» لتطوير منصة للاستجابة القائمة على الذكاء الاصطناعي للحالات الإنسانية والطبية والطوارئ والأزمات، والتي ستدعم خدمات الطوارئ في الدولة.

وعلى الصعيد الدولي، عززت «بريسايت» برامج التحول الرقمي الوطنية لدى الجهات الحكومية في السنغال وجمهورية موريتانيا الإسلامية وجزر المالديف، كما عززت جاذبية دولة الإمارات للاستثمار الأجنبي المباشر ودعم شراكات القطاع الخاص من خلال مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد.

وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: «يسرنا جداً تعيين كيو لصناعة السوق مزوداً للسيولة. فهذه الاتفاقية ستعمل على تعزيز حركة التداول بما يضمن استفادة مستثمرينا من تجارب التداول السلسة ويؤدي بالتالي إلى أسهم أكثر جاذبية».

وقال مجدي شنن، الرئيس التنفيذي لشركة «كيو لصناعة السوق»: «يشرفنا أن نتعاون مع شركة ذات تفكير مستقبلي مثل بريسايت. فرؤيتنا المشتركة لأسواق مستقرة وشفافة وفعالة سوف تفيد المستثمرين بلا شك وتعزز الثقة في النظام التجاري لسوق أبوظبي للأوراق المالية».

الجدير بالذكر أن كيو لصناعة السوق أطلقت في العام 2020 لزيادة سيولة الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتلعب الشركة دوراً فعالاً في تعزيز السيولة وتحسين جودة السوق تشجيعاً ومشاركة أكبر في نشاط التداول لسوق أبوظبي للأوراق المالية.