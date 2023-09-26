فلاي دبي تحصل على تصنيف أربع نجوم لشركات الطيران الرئيسية من أبيكس

أعلنت فلاي دبي عن حصولها على تصنيف أربع نجوم المرموق لشركات الطيران الرئيسية للمرة الأولى من قبل رابطة تجربة مسافري الطيران" أبيكس".

ووفقا لملاحظات المسافرين وتعليقاتهم، فإن هذا التصنيف يبرز بوضوح نموذج الأعمال القوي الذي تنهجه فلاي دبي في جعل السفر متاحاً للأسواق الجديدة غير المخدومة، الأمر الذي مكنها من النمو المستمر.



وقال دانييل كريسون، نائب الرئيس الأول للعمليات الجوية في فلاي دبي والذي مثل الناقلة في حفل توزيع جوائز أبيكس الذي أقيم في لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا: "يعد هذا التكريم إنجازًا كبيرًا لفلاي دبي ويعكس مرونتنا وتفانينا في تقديم المنتج المناسب في الوقت المناسب. منذ أن بدأنا عملياتنا في عام 2009، حرصنا على تعزيز تجربة العملاء وتنمية أسطولنا وشبكتنا مما مكننا من تجاوز الحدود التقليدية لفئات شركات الطيران."

وأضاف "سواء اختاروا السفر في درجة الأعمال أو الدرجة السياحية، يمكن للمسافرين الاستمتاع براحة استثنائية على متن أسطولنا من طائرات بوينغ 737 ماكس إلى جانب ساعات من الترفيه عالي الدقة. ومع استمرارنا في تقديم خيارات مريحة وموثوقة للسفر لعملائنا، فإن هذا التصنيف الجديد من أبيكس يعزز مسار النمو الذي نواصله في الوقت الذي ندعم فيه مكانة دبي كمحور

للطيران".

تعتمد جوائز "أبيكس" على تعليقات وأفكار محايدة من طرف ثالث للمسافرين يتم جمعها عادة من خلال شراكة أبيكس مع

تربليت من كونكور وهو تطبيق تنظيم السفر الأعلى تقييمًا في العالم.

على مدى السنوات الـ 14 الماضية، تميزت رحلة الناقلة بالعديد من الانجازات بما في ذلك توفير نظام الترفيه الجوي في عام 2010 وإدخال درجة الأعمال في عام 2013. وفي عام 2017، أصبحت فلاي دبي أول شركة طيران توفر مقاعد مسطحة على درجة الأعمال على متن طائرات بوينغ 737، قبل أن تطرح مقاعدها الجديدة القابلة للانحناء في درجة الأعمال في عام 2021.



وقال الدكتور جو ليدر، الرئيس التنفيذي لشركة "أبيكس": "لقد حصلت فلاي دبي بشكل مثير للإعجاب على تصنيف أبيكس أربع نجوم لعام 2024. ويبرز هذا التميز، الذي من خلال تقييم آراء مليون مسافر من نحو 600 شركة طيران، الضوء على تفاني فلاي دبي في التحسين المستمر لرحلة المسافرين. وكما علمت، فإن مقاعد فلاي دبي هي الأولى في العالم والتي تتحول إلى مقاعد مسطحة على متن طائرة بوينغ 737 ماكس وهو أمر مثير للاعجاب. لقد اقترنت الابتكارات على هذا المستوى بنظام الترفيه الجوي الحديث والمقصورة المصممة بعناية والتركيز الثابت على العملاء.

وبالنيابة عن أبيكس، اهنئ فلاي دبي على هذا الانجاز وخطواتها الثابتة في توفير أفضل قيمة ضمن تجربة الطيران في كل فئة من فئات الخدمة."

منذ عام 2009، تلتزم فلاي دبي بتسهيل تدفقات حركة التجارة والسياحة بحرية وفتح الأسواق غير المخدومة واليوم تضم

شبكة المتنامية 120 وجهة في 53 دولة يخدمها أسطول حديث وفاعل يتألف من 78 طائرة بوينغ 737.

ومنذ بداية عام 2023، قامت فلاي دبي بتوسيع شبكتها مع إطلاق رحلات إلى كرابي وباتايا في تايلاند، وميلانو-بيرجامو في إيطاليا، بالإضافة إلى كورفو في اليونان وأولبيا في سردينيا كجزء من وجهاتها الصيفية الموسمية. وأعلنت الناقلة مؤخراً عن إطلاق عملياتها إلى خمس وجهات جديدة بما في ذلك القاهرة في 28 أكتوبر، وبوزنان (وجهتها الثالثة في بولندا) في 29 أكتوبر، ومومباسا من 17 يناير 2024، ولانكاوي وبينانج في ماليزيا من 10 فبراير.



حول فلاي دبي

من مقرها في دبي، أنشأت فلاي دبي شبكة تضم أكثر من 115 وجهة يخدمها أسطول مكون من 78 طائرة. ومنذ بدء عملياتها في يونيو 2009، التزمت فلاي دبي بإزالة الحواجز أمام السفر ، وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة وتعزيز التواصل بين مختلف الثقافات عبر شبكتها المتنامية باستمرار.

وصبغت فلاي دبي رحلة انطلاقتها بعدد من الإنجازات:

. شبكة موسعة:

إنشاء شبكة تضم أكثر من 115 وجهة في 53 دولة عبر إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

. فتح الأسواق غير المخدومة: افتتاح أكثر من 75 وجهة جديدة لم يكن لها سابقًا رحلات جوية مباشرة مع دبي أو لم تكن مخدومة من قبل شركة طيران وطنية إماراتية من دبي.

. كفاءة الاسطول: تشغل أسطولًا موحدا من

78 طائرة بوينغ 737 منها 29 طائرة بوينغ 800-737 من الجيل الجديد و 46 بوينغ 737 ماكس 8 و 3 بوينغ 737 ماكس 9.

. تعزيز التواصل: نقلت أكثر من 90 مليون مسافر منذ انطلاقتها في العام 2009.

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