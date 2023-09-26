الأرصاد طقس حار ورطب والعظمى 44

MENAFN - Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية لنهار اليوم الثلاثاء،والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للحرارة إلى معتدل و رطب والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 44 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 25 درجة مئوية.