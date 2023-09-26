الأرصاد طقس حار ورطب والعظمى 44

(MENAFN
- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية لنهار اليوم الثلاثاء،
والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
أما ليلا سيكون الطقس مائلا للحرارة إلى معتدل و رطب والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 44 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 25 درجة مئوية.
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