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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 97 دولارا

9/26/2023 7:22:45 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) انخفض سعر برميل النفط الكويتي 14 سنتا ليبلغ 97 دولارا للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 97.14 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2 سنت لتبلغ
93.29 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا لتبلغ
89.68 دولار.

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