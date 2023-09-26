التربية إصدار قرارات نقل خارجي لـ 1946 معلما ومعلمة

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة، أنه في إطار استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024 ، انتهى قطاع التعليم العام من إصدار قرارات النقل الخارجي لـ( 1946) معلما ومعلمة و 380) وظيفة إشرافية.

وذكر الوهيدة أنه بناء على القرار الوزاري رقم 1 / 2016 الخاص بتنظيم طلبات نقل أعضاء الهيئتين التعليمية والاشرافية، ونظرًا لاهتمام العاملين في قطاع التعليم العام بالاستقرار التربوي وجهدهم المستمر، وعملهم الدؤوب تم الانتهاء من إصدار جميع قرارات النقل الخارجي بنجاح قبيل انتهاء فترة القرار الوزاري المذكور أعلاه وهي نهاية آخر يوم عمل من شهر سبتمبر الجاري.

وأفاد الوهيدة أنه تم توزيع المعلمين والمعلمات من الهيئات التعليمية في جميع أنحاء المناطق التعليمية وفقًا للخطط المعتمدة وطبقا للشواغر المتاحة في المناطق التعليمية تحقيقًا للأهداف التربوية المنشودة.

وفي ذات السياق، أشار الوهيدة بأن إصدار قرارات النقل الداخلي ما زالت مستمرة حتى آخر يوم عمل رسمي من شهر أكتوبر ، حيث تقوم إدارات المناطق التعليمية بمتابعة إصدارها بعناية لضمان سد الشواغر و انتقال الكوادر التعليمية لمقار عملهم الجديدة بكل سهولة ويسر.